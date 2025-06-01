Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча стыковых матчей УПЛ

Стадион "Левый Берег" в Киеве примет ответный матч между одноимённой командой и "Металлистом 1925".

В первом матче минимально победил харьковский клуб и приблизился к заветной цели. Но "Аисты" не хотят сдаваться и будут бороться до финального свистка.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье 1 июня.

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Украинская Премьер – Лига. Ответный стыковой матч

1 июня 2025. Киев. "Левый Берег"

Главный судья: Виталий Романов (Днепр)

Трансляция: UPL TV

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