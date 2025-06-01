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Ворскла – Кудривка: стартовые составы на матч
Максимов против Баранова
scdnipro1.com.ua
"Ворскла" и "Кудривка" встретятся в ответном поединке за возможность выступать в УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на матч.
- "Ворскла": Исенко – Пердута, Малыш, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядин – Кане, Кулач, Салабай – Ндукве.
- Запасные хозяев: Юцишин, Островский, Е. Пасич, А. Сердюк, Кулаковский, Иеде.
- "Кудривка": Яшков – Мачелюк, Потомков, М. Сердюк, Мельничук – Вечурко, Думанюк – О. Казак, Литовченко, Рогозинский – Легостаев.
- Запасные гостей: Зайченко, Лепка, Мамросенко, Шершень, Гагун, Мельниченко, Тузенко, Сторчоус, Евтушенко, Андрющенко, Свитюха, Тепляков.
В первом матче, состоявшемся в прошлый четверг, "Ворскла" победила со счетом 2:1.
Старт поединка в Полтаве запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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