Ворскла – Кудривка: стартовые составы на матч

"Ворскла" и "Кудривка" встретятся в ответном поединке за возможность выступать в УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на матч.

"Ворскла": Исенко – Пердута, Малыш, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядин – Кане, Кулач, Салабай – Ндукве.

Исенко – Пердута, Малыш, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядин – Кане, Кулач, Салабай – Ндукве. Запасные хозяев: Юцишин, Островский, Е. Пасич, А. Сердюк, Кулаковский, Иеде.

"Кудривка": Яшков – Мачелюк, Потомков, М. Сердюк, Мельничук – Вечурко, Думанюк – О. Казак, Литовченко, Рогозинский – Легостаев.

Яшков – Мачелюк, Потомков, М. Сердюк, Мельничук – Вечурко, Думанюк – О. Казак, Литовченко, Рогозинский – Легостаев. Запасные гостей: Зайченко, Лепка, Мамросенко, Шершень, Гагун, Мельниченко, Тузенко, Сторчоус, Евтушенко, Андрющенко, Свитюха, Тепляков.

В первом матче, состоявшемся в прошлый четверг, "Ворскла" победила со счетом 2:1.

Старт поединка в Полтаве запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.