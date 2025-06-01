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В том числе игрок сборной Украины. Три игрока Александрии ушли из команды
Закончились контракты
Фото: ФК Олександрія
Три игрока "Александрии" ушли из команды.
Клуб сообщил, что у Ивана Калюжного, Юрия Копины и Сергея Логинова закончились контракты и футболисты стали свободными агентами.
Полузащитник Иван Калюжный дебютировал за клуб из Кировоградской области в феврале 2021 года. Сыграл 67 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
Защитник Юрий Копина впервые вышел на поле в форме "Александрии" в августе 2021 года. Провел 68 поединков в клубе, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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Другой защитник Сергей Логинов дебютировал в феврале 2023 года. На его счету 39 сыгранных матчей, в которых игрок забил 2 гола.
Напомним, что "Александрия" на днях попрощалась с главным тренером Русланом Ротанем.
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