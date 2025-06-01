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В том числе игрок сборной Украины. Три игрока Александрии ушли из команды

Премьер-лига

Закончились контракты

В том числе игрок сборной Украины. Три игрока Александрии ушли из команды

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Три игрока "Александрии" ушли из команды.

Клуб сообщил, что у Ивана Калюжного, Юрия Копины и Сергея Логинова закончились контракты и футболисты стали свободными агентами.

Полузащитник Иван Калюжный дебютировал за клуб из Кировоградской области в феврале 2021 года. Сыграл 67 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Защитник Юрий Копина впервые вышел на поле в форме "Александрии" в августе 2021 года. Провел 68 поединков в клубе, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Другой защитник Сергей Логинов дебютировал в феврале 2023 года. На его счету 39 сыгранных матчей, в которых игрок забил 2 гола.

Напомним, что "Александрия" на днях попрощалась с главным тренером Русланом Ротанем.

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ФК Александрия Сергей Логинов Иван Калюжный Юрий Копина
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Батько Махно (N)
01.06.2025 в 12:51
Попасть в евро кубки, просрать команду.Эпично! ДК и ШД, если не вытянут сезон, падаем дальше в рейтинге. Буду рад, если в ек пробьются 2 команды. Мало верится, что 3 либо 4.
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Комментарии 3
Батько Махно (N)
01.06.2025 в 12:51
Попасть в евро кубки, просрать команду.Эпично! ДК и ШД, если не вытянут сезон, падаем дальше в рейтинге. Буду рад, если в ек пробьются 2 команды. Мало верится, что 3 либо 4.
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0
0
Алекс1955 (Донецк)
01.06.2025 в 12:24
А Маркевич казав, що Полісся не заслуговує єврокубків. А Олександрію жаль.
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oda1979 (Запорожье)
01.06.2025 в 12:06
Да уж.. Алексам видимо торба
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