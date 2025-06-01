В том числе игрок сборной Украины. Три игрока Александрии ушли из команды

Три игрока "Александрии" ушли из команды.

Клуб сообщил, что у Ивана Калюжного, Юрия Копины и Сергея Логинова закончились контракты и футболисты стали свободными агентами.

Полузащитник Иван Калюжный дебютировал за клуб из Кировоградской области в феврале 2021 года. Сыграл 67 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Защитник Юрий Копина впервые вышел на поле в форме "Александрии" в августе 2021 года. Провел 68 поединков в клубе, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Другой защитник Сергей Логинов дебютировал в феврале 2023 года. На его счету 39 сыгранных матчей, в которых игрок забил 2 гола.

Напомним, что "Александрия" на днях попрощалась с главным тренером Русланом Ротанем.