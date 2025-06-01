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Динамо обновило клубную эмблему в соцсетях. Объяснение клуба и ФОТО
Хорошая инициатива
Фото: ФК Динамо
"Динамо" обновило клубную эмблему в соцсетях.
Клуб объяснил, что эта инициатива посвящена Дню защиты детей. Команда присоединилась к сообществу, которое постоянно поддерживает детей и подростков и помогает им справляться со сверхтяжелыми вызовами современности.
"Наше новое лого - эмоциональное, живое, искреннее. День защиты детей - не просто дата. Это об обязанности и ежедневной ответственности!", - пояснил клуб.
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Киевская команда показала новый логотип.
Напомним, что "Динамо" по итогам сезона 2024/25 стало чемпионом Украины.
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