Динамо обновило клубную эмблему в соцсетях. Объяснение клуба и ФОТО

"Динамо" обновило клубную эмблему в соцсетях.

Клуб объяснил, что эта инициатива посвящена Дню защиты детей. Команда присоединилась к сообществу, которое постоянно поддерживает детей и подростков и помогает им справляться со сверхтяжелыми вызовами современности.

"Наше новое лого - эмоциональное, живое, искреннее. День защиты детей - не просто дата. Это об обязанности и ежедневной ответственности!", - пояснил клуб.

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Киевская команда показала новый логотип.

Напомним, что "Динамо" по итогам сезона 2024/25 стало чемпионом Украины.