  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо обновило клубную эмблему в соцсетях. Объяснение клуба и ФОТО

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо обновило клубную эмблему в соцсетях. Объяснение клуба и ФОТО

Премьер-лига

Хорошая инициатива

Динамо обновило клубную эмблему в соцсетях. Объяснение клуба и ФОТО

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" обновило клубную эмблему в соцсетях.

Клуб объяснил, что эта инициатива посвящена Дню защиты детей. Команда присоединилась к сообществу, которое постоянно поддерживает детей и подростков и помогает им справляться со сверхтяжелыми вызовами современности.

"Наше новое лого - эмоциональное, живое, искреннее. День защиты детей - не просто дата. Это об обязанности и ежедневной ответственности!", - пояснил клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Киевская команда показала новый логотип.

Напомним, что "Динамо" по итогам сезона 2024/25 стало чемпионом Украины.

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Кудривка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в УПЛ
yellow-arrow
Ворскла – Кудровка. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ
yellow-arrow
Все в руках Полтавы. Ворскла - Кудровка. Текстовая трансляция матча плей-офф за право играть в УПЛ
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости