Полтава потеряла преимущество. Кудривка быстрым голом открыла счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

В ответном матче за право играть в УПЛ сошлись "Ворскла" и "Кудровка". На девятой минуте счет во встрече открыт представителями Черниговской области.

После долгой передачи защитника Мирослава Сердюка и ошибки Александра Скляра мяч оказался справа у Артема Легостаева. Нападающий прошел по флангу и прострелил в центр. Там борьбу у Навина Малыша выиграл Алексей Литовченко и вторым касанием перекинул голкипера ударом головой.

В текущем сезоне Первой лиги Литовченко оформил три гола в 11 матчах. Это его четвертое взятие ворот.

Общий счет по итогам двух поединков теперь 2:2. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния.