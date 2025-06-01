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Полтава потеряла преимущество. Кудривка быстрым голом открыла счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО
Начинают все сначала
DiviSport
В ответном матче за право играть в УПЛ сошлись "Ворскла" и "Кудровка". На девятой минуте счет во встрече открыт представителями Черниговской области.
После долгой передачи защитника Мирослава Сердюка и ошибки Александра Скляра мяч оказался справа у Артема Легостаева. Нападающий прошел по флангу и прострелил в центр. Там борьбу у Навина Малыша выиграл Алексей Литовченко и вторым касанием перекинул голкипера ударом головой.
В текущем сезоне Первой лиги Литовченко оформил три гола в 11 матчах. Это его четвертое взятие ворот.
Общий счет по итогам двух поединков теперь 2:2. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния.
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