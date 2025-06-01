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Борьба за УПЛ. Известны стартовые составы на матч между Металлистом 1925 и Левым Берегом
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото - ФК Лівий Берег
"Металлист 1925" и "Левый Берег" определят последнюю команду, которая сыграет в УПЛ в сезоне 2025/26.
Александр Чижов выпускает следующих игроков с первых минут:
Варакута – Кравец, Снурницин, Салюк, Капинус – Мафвента – Литвиненко, Юрченко – Рашица, Мба, Моура
Виталий Первак ставит следующий составной состав:
Механив – Соколов. Якимов, Самар, Шаповал – Дедух, Приходько – Войцеховский, Шастал, Синица - Сухоручко
Рассудит команды арбитр из Днепра Виталий Романов.
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Это третья встреча команд. Однажды побеждал харьковский клуб и один раз была ничья.
Напомним, что в первом матче, "Металлист 1925" минимально переиграл "Левый Берег" со счетом 1:0.
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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