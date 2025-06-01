Борьба за УПЛ. Известны стартовые составы на матч между Металлистом 1925 и Левым Берегом

"Металлист 1925" и "Левый Берег" определят последнюю команду, которая сыграет в УПЛ в сезоне 2025/26.

Александр Чижов выпускает следующих игроков с первых минут:

Варакута – Кравец, Снурницин, Салюк, Капинус – Мафвента – Литвиненко, Юрченко – Рашица, Мба, Моура

Виталий Первак ставит следующий составной состав:

Механив – Соколов. Якимов, Самар, Шаповал – Дедух, Приходько – Войцеховский, Шастал, Синица - Сухоручко

Рассудит команды арбитр из Днепра Виталий Романов.

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Это третья встреча команд. Однажды побеждал харьковский клуб и один раз была ничья.

Напомним, что в первом матче, "Металлист 1925" минимально переиграл "Левый Берег" со счетом 1:0.

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.