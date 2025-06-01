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УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет

Премьер-лига
Обновлено

"Ворскла" в серии пенальти уступила "Кудровке" и вылетает из УПЛ

УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет

ФК Ворскла

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Что касается стартовых составов, то в "Ворскле" не сыграл Хрипчук, которого заменил Малыш. На замене у Юрия Максимова находились вратарь и 3 полевых игрока.

Василий Баранов произвел несколько замен по сравнению с предыдущим матчем. В основе вышли Лепка, Мачелюк, Сердюк, Вечурко и Литовченко, а на скамейке запасных начали игру Яшков, Гагун, Шершень, Матвеев и Сторчоус.

С первых минут на поле доминировала "Ворскла". Салабай прорвался правым флангом в штрафную и отдал на Ндукве, но защитник перехватил эту передачу. Ндукве отозвался на заброс из глубины, но не смог акцентированно пробить и лишь легонько толкнул мяч в направлении Льопки.

Атаковала "Ворскла", а счет открыла "Кудровка". Во время контратаки Легостаев отдал в центр штрафной на Литовченко, который одним касанием принял мяч, а вторым головой отправил его мимо Исенко. 0:1.Отметим несогласованность в защите полтавчан и ошибку Исенко, который рано вышел из ворот и оставил их пустыми, а к мячу не успел.

После пропущенного гола полтавская команда продолжала атаковать. Почти сразу же удар Салабая с левого фланга прилетел в перекладину.

Через несколько минут атакующий пыл подопечных Максимова спал, а "Кудровка" уверенно оборонялась, но не спешила идти вперед.

В конце тайма команды активизировались. Подачу Пердуты с правого фланга завершил неудачным ударом головой Кулач. Дальний удар Салабая с левого фланга заблокировали защитники.

Тайм завершился при полном статистическом преимуществе полтавской команды, но счет в пользу "Кудровки".

На старте второго тайма отличный момент увеличить свое преимущество в счете потеряла "Кудровка". Мощный удар со штрафного от Козака попал в левую стойку рядом с девяткой. Мячом больше владели гости и создавалось впечатление, что именно им больше нужно забивать.

Через некоторое время "Ворскла" активизировалась. Мощный дальний удар от Кане с левого фланга Лепка перевел на угловой. Прострел Пердуты с правого фланга своего адресата так и не нашел.

Передачу с левого фланга от Скляра завершал ударом в дальний угол Салабай, но защитник выбил мяч из ворот головой. После подачи Кане головой пробивал Ндукве, но круглый стал легкой добычей Лепки.

Гости ответили моментом Свитюхи, который протянул мяч правым флангом и пробил мимо левой штанги.

Подачу Бацулы с правого фланга запирал Павлюк, но Лепка буквально на линии остановил мяч.
На 87-й минуте раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому команды пошли в укрытие. К счастью, тревога продолжалась не долго, так что через 15 минут команды продолжили матч.

После обновления игры мяч взяла под контроль "Ворскла". Мог помочь избежать экстра-тайма своей команде Салабай. Кане перехватил мяч на правом фланге, прострелил в штрафную, а Антон метров с 13 запустил круглого над воротами.

Основное время завершилось сенсационной победой "Кудровки", которая забила в начале встречи и удержала преимущество, несмотря на большое количество моментов у своих ворот.

Первые минуты дополнительного времени прошли с преимуществами "Ворсклы", а уже через 5 минут была объявлена ​​очередная воздушная тревога, которая тоже длилась недолго. Экстра-таймы прошли почти без моментов. В "Ворскле" запомнились дальние удары Салабая и Малыша, с которыми справился Льопка.

Принести победу своей команде мог Ндукве, но он с правого угла штрафной обводным ударом попал в перекладину. Перед финальным свистком подопечные Максимова пытались устроить навалу, но безрезультатно.

Не сказать, что "Ворскла" заслуженно проиграла, ведь команда нанесла 27 ударов по воротам "Кудровки", 11 из которых в створ. Были попадания в перекладину и стойку, но свои моменты нужно реализовывать.

Впереди была серия пенальти, в которой у "Ворсклы" был "козырь" в виде Павла Исенко, ставшиего известным футбольной Украине еще в 16 лет, когда выигрывал серию пенальти для "Ворсклы" в полуфинале кубка Украины. Но в этот раз не сложилось. Павел взял удар Сторчоуса, Сердюк попал в перекладину, но полтавские футболисты были еще менее точны. Не забили Иеде, Кане и Скляр.

Поэтому "Ворскла" впервые вылетает из УПЛ и в следующем сезоне будет покорять Первую лигу, а "Кудровка" дебютирует в высшем дивизионе.

Плей-офф за право играть в УПЛ, второй матч
1 июня. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" - "Кудровка" 0:1(пен. 3:4)
Гол: Литовченко, 9


"Ворскла": Исенко - Пердута, Павлюк, Малыш, Бацула - Кане, Скляр, Челядин (Пасич, 74), Салабай - Ндукве, Кулач (Иеде, 61).

"Кудровка": Лепка - Мачелюк, Затемков, Сердюк, Мельничук - Вечурко (Шершень, 91), Думанюк, Литовченко (Сторчоус, 42) - Казак (Андрущенко, 70), Легостаев, Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91).

Предупреждения: Малыш, 67, Кане, 76, Бацула, 85, Скляр, 110 – Сторчоус, 68.

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Ворскла (Полтава) УПЛ ФК Кудровка
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1 голосов
Комментарии
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andrey B
01.06.2025 в 17:17
нужно сокращать упл до 10-12 команд.играть в четыре круга или в два этапа.как угодно.иначе провалы в еврокубках продолжаться.случай с днепр-1 никого ничему не научил.сколько очков принесёт та же александрия в копилку Украины в таблице коэффициентов?финансовая нестабильность привела к провалу черноморц и ворсклу.кудровка прыгнула выше головы.но насколько их хватит в упл?
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Комментарии 17
andrey B
01.06.2025 в 17:17
нужно сокращать упл до 10-12 команд.играть в четыре круга или в два этапа.как угодно.иначе провалы в еврокубках продолжаться.случай с днепр-1 никого ничему не научил.сколько очков принесёт та же александрия в копилку Украины в таблице коэффициентов?финансовая нестабильность привела к провалу черноморц и ворсклу.кудровка прыгнула выше головы.но насколько их хватит в упл?
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0
0
andy1973 (Рівне)
01.06.2025 в 17:22
не розумію чим ви керуєтесь. принципом що менша кількість клубів вбере в себе найкращих футболістів в Україні, бо вони всі хотітимуть грати в УПЛ?
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1
1
Гашик Ки1в (Киев)
01.06.2025 в 17:16
в1таю Кудр1вку. Р1вень гравц1в.. команд... чемпа на раз1 такий. Дякувати ЗСУ ЩО взагал1 граэмо та дивиось.
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3
1
andy1973 (Рівне)
01.06.2025 в 17:23
думаєте німці теж так казали коли в бундеслігу війшов сільский Хофенхайм?
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.06.2025 в 16:53
Вітя Леоненко хоч і клоун, але тут правий - це чемпіонат водокачки. Хто там наступний на підвищення після Кудрівки? Козолупівка, Верхні Перепердинці? УПЛ треба було своєчасно скорочувати, у нас ледве 10 команд набереться. Навіщо там ті села без стадіонів, баз, академій?
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4
4
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.06.2025 в 17:45
А навіщо нам стадіони і академії без футболістів ? Тут потрібно якийсь інший вихід шукати .
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0
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Виктор 2209 (Мехико)
01.06.2025 в 16:50
В УПЛ часто не на поле все решается,у Ворсклы вариантов хватает,но на поле сегодня они проиграли
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Damien (Kyiv)
01.06.2025 в 16:41
Закончится тем, что Кудривка не найдет стадиона, который удовлетворяет требованиям высшего дивизиона, попросит денег у той же Ворсклы(чтоб был стимул НЕ искать этот стадион) и все останется как было - Кудривка в первой лиге, Ворскла в высшей
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2
наварін (Київ)
01.06.2025 в 16:40
Сьогодні не лише в Кудрівці,а і в районному центрі самогонка буде в дефіциті. Фізична готовність, самовіддача і невезіння ворсклян.Відповідний результат. З чим і привітаємо сіверян.
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2
Матч Футболович
01.06.2025 в 16:38
В пердив балласт - на переделку. Это вам мучителям за проср-ные еврокубки от всякого куупса и дилды и ноли в копилку коэффициентов. Заслужили!
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6
1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.06.2025 в 16:56
Тут немає чого заперечувати, дійсно карма. Цілком заслужили.
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3
0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.06.2025 в 16:36
Цей чемпіонат - ганьба тренерів старожилів - що Грі , що Мужик , що Максимка ...
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6
0
Siren05 (Мариуполь)
01.06.2025 в 16:31
Кудровка мне совсем не понравилась. Самая обычная средненькая команда первой лиги, на высшую лигу ну не как не тянет. Но прыгнула выше своей головы и проявила недюжие бойцовские качества в этих двух матчах с Восклой. А Ворскла в этих матчах создала купу голевых моментов, но действовала расхлябанно и и все их не реализовала. А могла и должна за эти матчи забить по крайней мере ещу 5-6 голов, но "не шмогла"... Принизлива поразька...
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4
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Anatolii (Ravensburg)
01.06.2025 в 16:28
Очікуваний результат. Заборгованості у Ворсклі вплинули на результат перехідних матчів.
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6
0
Гашик Ки1в (Киев)
01.06.2025 в 17:11
та й в чемп теж вплинуло....
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1
0
Po4eson (Одесса)
01.06.2025 в 16:25
Сёла в топе, города в опе.
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Djon (Україна)
01.06.2025 в 16:21
Максимов невдаха. Такий клуб запоров.
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4
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