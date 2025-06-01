УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет

Что касается стартовых составов, то в "Ворскле" не сыграл Хрипчук, которого заменил Малыш. На замене у Юрия Максимова находились вратарь и 3 полевых игрока.

Василий Баранов произвел несколько замен по сравнению с предыдущим матчем. В основе вышли Лепка, Мачелюк, Сердюк, Вечурко и Литовченко, а на скамейке запасных начали игру Яшков, Гагун, Шершень, Матвеев и Сторчоус.

С первых минут на поле доминировала "Ворскла". Салабай прорвался правым флангом в штрафную и отдал на Ндукве, но защитник перехватил эту передачу. Ндукве отозвался на заброс из глубины, но не смог акцентированно пробить и лишь легонько толкнул мяч в направлении Льопки.

Атаковала "Ворскла", а счет открыла "Кудровка". Во время контратаки Легостаев отдал в центр штрафной на Литовченко, который одним касанием принял мяч, а вторым головой отправил его мимо Исенко. 0:1.Отметим несогласованность в защите полтавчан и ошибку Исенко, который рано вышел из ворот и оставил их пустыми, а к мячу не успел.

После пропущенного гола полтавская команда продолжала атаковать. Почти сразу же удар Салабая с левого фланга прилетел в перекладину.

Через несколько минут атакующий пыл подопечных Максимова спал, а "Кудровка" уверенно оборонялась, но не спешила идти вперед.



В конце тайма команды активизировались. Подачу Пердуты с правого фланга завершил неудачным ударом головой Кулач. Дальний удар Салабая с левого фланга заблокировали защитники.

Тайм завершился при полном статистическом преимуществе полтавской команды, но счет в пользу "Кудровки".

На старте второго тайма отличный момент увеличить свое преимущество в счете потеряла "Кудровка". Мощный удар со штрафного от Козака попал в левую стойку рядом с девяткой. Мячом больше владели гости и создавалось впечатление, что именно им больше нужно забивать.

Через некоторое время "Ворскла" активизировалась. Мощный дальний удар от Кане с левого фланга Лепка перевел на угловой. Прострел Пердуты с правого фланга своего адресата так и не нашел.

Передачу с левого фланга от Скляра завершал ударом в дальний угол Салабай, но защитник выбил мяч из ворот головой. После подачи Кане головой пробивал Ндукве, но круглый стал легкой добычей Лепки.

Гости ответили моментом Свитюхи, который протянул мяч правым флангом и пробил мимо левой штанги.

Подачу Бацулы с правого фланга запирал Павлюк, но Лепка буквально на линии остановил мяч.

На 87-й минуте раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому команды пошли в укрытие. К счастью, тревога продолжалась не долго, так что через 15 минут команды продолжили матч.

После обновления игры мяч взяла под контроль "Ворскла". Мог помочь избежать экстра-тайма своей команде Салабай. Кане перехватил мяч на правом фланге, прострелил в штрафную, а Антон метров с 13 запустил круглого над воротами.

Основное время завершилось сенсационной победой "Кудровки", которая забила в начале встречи и удержала преимущество, несмотря на большое количество моментов у своих ворот.

Первые минуты дополнительного времени прошли с преимуществами "Ворсклы", а уже через 5 минут была объявлена ​​очередная воздушная тревога, которая тоже длилась недолго. Экстра-таймы прошли почти без моментов. В "Ворскле" запомнились дальние удары Салабая и Малыша, с которыми справился Льопка.

Принести победу своей команде мог Ндукве, но он с правого угла штрафной обводным ударом попал в перекладину. Перед финальным свистком подопечные Максимова пытались устроить навалу, но безрезультатно.

Не сказать, что "Ворскла" заслуженно проиграла, ведь команда нанесла 27 ударов по воротам "Кудровки", 11 из которых в створ. Были попадания в перекладину и стойку, но свои моменты нужно реализовывать.

Впереди была серия пенальти, в которой у "Ворсклы" был "козырь" в виде Павла Исенко, ставшиего известным футбольной Украине еще в 16 лет, когда выигрывал серию пенальти для "Ворсклы" в полуфинале кубка Украины. Но в этот раз не сложилось. Павел взял удар Сторчоуса, Сердюк попал в перекладину, но полтавские футболисты были еще менее точны. Не забили Иеде, Кане и Скляр.

Поэтому "Ворскла" впервые вылетает из УПЛ и в следующем сезоне будет покорять Первую лигу, а "Кудровка" дебютирует в высшем дивизионе.

Плей-офф за право играть в УПЛ, второй матч

1 июня. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" - "Кудровка" 0:1(пен. 3:4)

Гол: Литовченко, 9



"Ворскла": Исенко - Пердута, Павлюк, Малыш, Бацула - Кане, Скляр, Челядин (Пасич, 74), Салабай - Ндукве, Кулач (Иеде, 61).

"Кудровка": Лепка - Мачелюк, Затемков, Сердюк, Мельничук - Вечурко (Шершень, 91), Думанюк, Литовченко (Сторчоус, 42) - Казак (Андрущенко, 70), Легостаев, Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91).

Предупреждения: Малыш, 67, Кане, 76, Бацула, 85, Скляр, 110 – Сторчоус, 68.