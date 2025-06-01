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Матч между Ворсклой и Кудривкой приостановлен. Причина
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Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" приостановлен.
В Полтавской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об угрозе баллистического вооружения с северо-востока.
Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" был прерван на 88-й минуте. До воздушной тревоги "Кудровка" вела в счете 1:0.
О возобновлении матча сообщат после отбоя угрозы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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