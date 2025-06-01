Матч между Ворсклой и Кудривкой приостановлен. Причина

Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" приостановлен.

В Полтавской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об угрозе баллистического вооружения с северо-востока.

Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" был прерван на 88-й минуте. До воздушной тревоги "Кудровка" вела в счете 1:0.

О возобновлении матча сообщат после отбоя угрозы.

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