  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч между Ворсклой и Кудривкой приостановлен. Причина

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч между Ворсклой и Кудривкой приостановлен. Причина

Премьер-лига
Обновлено

Реалии сегодняшнего дня

Матч между Ворсклой и Кудривкой приостановлен. Причина

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" приостановлен.

В Полтавской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об угрозе баллистического вооружения с северо-востока.

Матч между Ворсклой и Кудривкой приостановлен. Причина - изображение 1

Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" был прерван на 88-й минуте. До воздушной тревоги "Кудровка" вела в счете 1:0.

О возобновлении матча сообщат после отбоя угрозы.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет
yellow-arrow
Металлист 1925 – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ
yellow-arrow
В Полтавской области объявлено отбой воздушной тревоги
Ворскла (Полтава) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости