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В Полтаве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Известно, когда возобновится матч между Ворсклой и Кудровкой
Спасибо нашим защитникам!
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В Полтаве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.
Матч между "Ворсклой" и "Кудривкой" уже начался. Тревога в Полтавской области длилась 15 минут, поэтому команды сразу вышли на поле и продолжили игру.
Счет на момент прерывания был 1:0 в пользу "Кудривки".
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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