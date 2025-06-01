В Полтаве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Известно, когда возобновится матч между Ворсклой и Кудровкой

В Полтаве прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

Матч между "Ворсклой" и "Кудривкой" уже начался. Тревога в Полтавской области длилась 15 минут, поэтому команды сразу вышли на поле и продолжили игру.

Счет на момент прерывания был 1:0 в пользу "Кудривки".

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