Начало матча Металлист 1925 – Левый Берег перенесено из-за воздушной тревоги

"Металлист 1925" и "Левый Берег" начнут ответный матч за место в УПЛ с опозданием. Причиной тому стала воздушная тревога в Киевской области.

Вместо 15:30 встреча стартует в 15:45.

Напомним, что в первом матче харьковчане победили со счётом 1:0. За ходом событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.