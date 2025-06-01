Премьер-лига
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Начало матча Металлист 1925 – Левый Берег перенесено из-за воздушной тревоги
Будет небольшое опоздание
Фото - ФК Лівий Берег
"Металлист 1925" и "Левый Берег" начнут ответный матч за место в УПЛ с опозданием. Причиной тому стала воздушная тревога в Киевской области.
Вместо 15:30 встреча стартует в 15:45.
Напомним, что в первом матче харьковчане победили со счётом 1:0. За ходом событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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