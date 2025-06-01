В Полтаве снова воздушная тревога

Матч между "Ворсклой" и "Кудровкой" во второй раз приостановлен. В Полтавской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об угрозе баллистического вооружения с северо-востока.

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