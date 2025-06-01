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Шахтер интересуется полузащитником Фенербахче, - Турецкий журналист
Ого новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" интересуется полузащитником "Фенербахче".
Турецкий журналист сообщает, что донецкий клуб заинтересовался опорным полузащитником Исмаилом Юксеком.
Других подробностей источник не дал.
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В этом сезоне 26-летний Юксек сыграл в 30-ти матчах "Фенербахче", в которых отметился двумя голевыми передачами и восемью жёлтыми карточками.
TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
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Источник:Yağız Sabuncuoğlu
Опубликовал: Владислав Прийменко
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