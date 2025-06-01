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Шахтер интересуется полузащитником Фенербахче, - Турецкий журналист

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Шахтер интересуется полузащитником Фенербахче, - Турецкий журналист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" интересуется полузащитником "Фенербахче".

Турецкий журналист сообщает, что донецкий клуб заинтересовался опорным полузащитником Исмаилом Юксеком.

Других подробностей источник не дал.

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В этом сезоне 26-летний Юксек сыграл в 30-ти матчах "Фенербахче", в которых отметился двумя голевыми передачами и восемью жёлтыми карточками.

TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

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Источник:
Yağız Sabuncuoğlu
Опубликовал: Владислав Прийменко
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