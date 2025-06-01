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В Полтавской области объявлено отбой воздушной тревоги
В Полтаве безопасно !
Київстар ТБ
В Полтавской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Нагадаємо, що тривога в Полтавській області тривала з 15:23 - 15:32. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
Матч уже возобновлён
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Денис Снигур
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