"Каждый имеет большое доброе сердце". Хорватский легионер Кривбасса поделился впечатлениями от выступлений в УПЛ

Хорватский защитник "Кривбасса" Ян Юрчец рассказал о том, как у него прошла адаптация в украинском клубе.

- Поделись своим ритуалом, который помогает тебе настроиться на матчи.

- Общение с семьей. Также мне помогает молитва: читаю Библию перед играми и сон. Именно это успокаивает меня и разгружает мозг перед матчами.

- Я думаю, ты уже полностью интегрировался в красно-белую семью. Расскажи, как тебе атмосфера в команде?

- Сейчас я уже более двух месяцев в ФК "Кривбасс". Действительно, могу сказать, что уже адаптировался. С каждым днем все больше чувствую взаимопонимание с тренерским штабом и товарищами по команде. Атмосфера в команде классная, крутые условия для тренировок, в Кривом Роге меня все устраивает.

- В ком из товарищей по команде находишь наибольшую поддержку?

- Сейчас однозначно - Хрвое Илич. Ведь это человек, с которым я очень много общаюсь. Хрвое - мой земляк и у нас нет языкового барьера. В целом я в прекрасных отношениях со всеми ребятами, все относятся друг к другу с добром и уважением.

- За этот период, что ты играешь в УПЛ, какие основные сильные качества украинских футболистов можешь выделить?

- Я считаю, что УПЛ - это замечательная Лига, в которой нет простых поединков, ведь каждая команда действительно достойна самых высоких мест в таблице. Все противостояния напряженные и интересные. Относительно украинских футболистов - все по-настоящему борются за победу и каждый из них имеет большое доброе сердце, это я уже успел почувствовать.