  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. По примеру Динамо. Гендир Кривбасса поделился планом клуба стать чемпионами

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

По примеру Динамо. Гендир Кривбасса поделился планом клуба стать чемпионами

Премьер-лига
Обновлено

Путь "Шахтера" нравится меньше

По примеру Динамо. Гендир Кривбасса поделился планом клуба стать чемпионами

Фото: УПЛ ТБ

Новина українською

Генеральный директор “Кривбасса” Владимир Баенко рассказал, каким образом клуб хочет получить золотые медали чемпионата Украины.

"Есть два пути. На нашем примере – это "Динамо" и "Шахтер". Последние 30 лет эти два клуба соревнуются за чемпионство. Что их отличает? Один клуб всегда работает с молодежью. Это "Динамо" Киев. Мы все это знаем, и это работает".

Другой пример – “Шахтер”, который делал большие инвестиции в клуб и многие легионеры привлекал, особенно в начале 2000-х. Таких примеров много и в Европе. После игры с “Викторией” Пльзень есть моменты, когда понимаешь: нужны игроки, которые будут отдаваться за эмблему больше, чем за деньги.

Я не хочу никого обидеть среди игроков – ни в коем случае. Но футболист, который прошел с “Кривбассом” путь больше, чем три года, который является воспитанником академии, который понимает, что такое Кривой Рог, что такое Кривбасс, который в течение семи лет слышит “Кривбасс” – это мы, Кривой Рог ...

Поверьте мне, он сделает много раз больше на футбольном поле, чем игрок, который, возможно, не так долго находится в клубе. И это один из путей достижения большой мечты: свои воспитанники, которые будут отдавать все за эмблему, за город, за клуб. И прежде всего они будут делать это потому, что хотят добиться успеха именно с футбольным клубом”, – сказал Баенко.

В текущем сезоне УПЛ "Кривбасс" финишировал на пятом месте. За 30 туров он набрал 47 очков. Отрыв от чемпиона "Динамо" составил 23 зачетных пункта.

По теме
yellow-arrow
Герой матча. Вратарь Кудривки знал, куда будет бить решающий пенальти Скляр
yellow-arrow
На последних минутах! Металлист 1925 открыл счёт в матче. ВИДЕО
yellow-arrow
УПЛ. Металлист 1925 - Левый Берег 1:0 (общ. - 2:0). Харьков возвращается в элиту
Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andrey B
01.06.2025 в 16:55
не видать кривбассу чемпионства
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
andrey B
01.06.2025 в 16:55
не видать кривбассу чемпионства
Ответить
1
0
Yurko-Zahid (Hagerstown)
01.06.2025 в 16:41
У сухому осаді: грошей нема.
Ответить
1
0
Не чесний президент (Полтава)
01.06.2025 в 16:56
Скоро відіжмуть у Жеваго Кременчуцький ГОК, і стануть)
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости