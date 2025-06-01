По примеру Динамо. Гендир Кривбасса поделился планом клуба стать чемпионами

Генеральный директор “Кривбасса” Владимир Баенко рассказал, каким образом клуб хочет получить золотые медали чемпионата Украины.

"Есть два пути. На нашем примере – это "Динамо" и "Шахтер". Последние 30 лет эти два клуба соревнуются за чемпионство. Что их отличает? Один клуб всегда работает с молодежью. Это "Динамо" Киев. Мы все это знаем, и это работает".

Другой пример – “Шахтер”, который делал большие инвестиции в клуб и многие легионеры привлекал, особенно в начале 2000-х. Таких примеров много и в Европе. После игры с “Викторией” Пльзень есть моменты, когда понимаешь: нужны игроки, которые будут отдаваться за эмблему больше, чем за деньги.

Я не хочу никого обидеть среди игроков – ни в коем случае. Но футболист, который прошел с “Кривбассом” путь больше, чем три года, который является воспитанником академии, который понимает, что такое Кривой Рог, что такое Кривбасс, который в течение семи лет слышит “Кривбасс” – это мы, Кривой Рог ...

Поверьте мне, он сделает много раз больше на футбольном поле, чем игрок, который, возможно, не так долго находится в клубе. И это один из путей достижения большой мечты: свои воспитанники, которые будут отдавать все за эмблему, за город, за клуб. И прежде всего они будут делать это потому, что хотят добиться успеха именно с футбольным клубом”, – сказал Баенко.