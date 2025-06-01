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Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ
Невероятно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ.
"Эпицентр", "СК Полтава" и "Кудровка" дебютируют в высшем дивизионе. "Эпицентр" победил в Первой Лиге, "СК Полтава" стала вице-чемпионом турнира.
"Кудровка" заняла четвертое место в Первой Лиге. Команда победила "Ворсклу" в стыковых матчах и попала в УПЛ.
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Напомним, что из УПЛ вылетели "Черноморец" (занял последнее место), "Ингулец" (занял 15-е место) и "Ворскла".
Последняя команда, которая пройдет в УПЛ, определяется в матче между "Металлистом 1925" и "Левым Берегом". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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