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Завсегдатай УПЛ впервые в истории вылетел из элиты

Премьер-лига
Обновлено

Спустя десятки лет

Завсегдатай УПЛ впервые в истории вылетел из элиты

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Полтавская "Ворскла" проиграла "Кудривке" в переходных матчах за выступления в Украинской Премьер Лиге (2:2 - общ, 3:4 - пен). Таким образом, полтавчане впервые в истории вылетают из УПЛ.

"Ворскла" выступала в высшем дивизионе Украины с 1996-го года (во времена независимости). Все это время, 29 лет подряд, клуб сохранял прописку.

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В свою очередь, "Кудривка" впервые в истории вышла в УПЛ. В текущем сезоне команда заняла 4-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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Ворскла (Полтава) УПЛ
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Крестоносец (Полтава)
01.06.2025 в 17:03
Ходив на стадіо з 1997 Тепер команда зникне і можливо колись відродиться. Можливо. Колись.
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Комментарии 1
avatar
Крестоносец (Полтава)
01.06.2025 в 17:03
Ходив на стадіо з 1997 Тепер команда зникне і можливо колись відродиться. Можливо. Колись.
Ответить
0
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