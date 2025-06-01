Завсегдатай УПЛ впервые в истории вылетел из элиты

Полтавская "Ворскла" проиграла "Кудривке" в переходных матчах за выступления в Украинской Премьер Лиге (2:2 - общ, 3:4 - пен). Таким образом, полтавчане впервые в истории вылетают из УПЛ.

"Ворскла" выступала в высшем дивизионе Украины с 1996-го года (во времена независимости). Все это время, 29 лет подряд, клуб сохранял прописку.

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В свою очередь, "Кудривка" впервые в истории вышла в УПЛ. В текущем сезоне команда заняла 4-е место в турнирной таблице Первой лиги.