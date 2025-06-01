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УПЛ. Металлист 1925 - Левый Берег 1:0 (общ. - 2:0). Харьков возвращается в элиту

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УПЛ. Металлист 1925 - Левый Берег 1:0 (общ. - 2:0). Харьков возвращается в элиту

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Подробный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Плей-офф за выход в УПЛ, вторая игра

Воскресенье, 1 июня

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Металіст 1925 "Металлист 1925" - "Левый Берег" Лівий Берег 1:0

Гол: Калитвинцев 90+1

Первый матч - 1:0

"Металлист 1925": Варакута, Капинус, Салюк, Снурницин, Кравец, Мафвента, Ари Моура (Гаджиев 62), Литвиненко (Имереков 90+3), Юрченко (Калитвинцев 62), Рашица, Мба (Бугай 78).

Запасные: Мозиль, Коваленко, Черноморец, Имереков, Гусев, Битенкоурт, Обинайя, Гаджиев, Стень, Калитвинцев, Бугай, Панченко.

Главный тренер: Александр Чижов.

"Левый Берег": Механив, Шаповал, Самар, Якимов, Соколов, Дедух, Приходько (Галас 71), Синица (Гереш 86), Шастал (Кобзарь 59), Войцеховский (Николай Когут 59), Сухоручко (Иван Когут 86).

Запасные: Караващенко, Семенов, Банада, Сидней, Косовский, Диего, Когут Иван, Николай Когут, Гереш, Галас, Ризник, Кобзарь.

Главный тренер: Виталий Первак.

Предупреждения: Якимов 76, Калитвинцев 90+1.

Арбитр: Виталий Романов.

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Комментарии
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наварін (Київ)
01.06.2025 в 17:44
Вітаю харківян з поверненням до вищого дивізіону УПЛ.Удачі в чемпіонаті.
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Комментарии 2
наварін (Київ)
01.06.2025 в 17:44
Вітаю харківян з поверненням до вищого дивізіону УПЛ.Удачі в чемпіонаті.
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1
2
Anatolii (Ravensburg)
01.06.2025 в 17:42
Вітаємо М1925 чи ФК"Харків"? з поверненням до УПЛ
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2
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