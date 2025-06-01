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УПЛ. Металлист 1925 - Левый Берег 1:0 (общ. - 2:0). Харьков возвращается в элиту
Киевляне банально не умеют играть первым номером
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
Подробный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Плей-офф за выход в УПЛ, вторая игра
Воскресенье, 1 июня
Киевская область, "Арена Левый Берег"
"Металлист 1925" - "Левый Берег" 1:0
Гол: Калитвинцев 90+1
Первый матч - 1:0
"Металлист 1925": Варакута, Капинус, Салюк, Снурницин, Кравец, Мафвента, Ари Моура (Гаджиев 62), Литвиненко (Имереков 90+3), Юрченко (Калитвинцев 62), Рашица, Мба (Бугай 78).
Запасные: Мозиль, Коваленко, Черноморец, Имереков, Гусев, Битенкоурт, Обинайя, Гаджиев, Стень, Калитвинцев, Бугай, Панченко.
Главный тренер: Александр Чижов.
"Левый Берег": Механив, Шаповал, Самар, Якимов, Соколов, Дедух, Приходько (Галас 71), Синица (Гереш 86), Шастал (Кобзарь 59), Войцеховский (Николай Когут 59), Сухоручко (Иван Когут 86).
Запасные: Караващенко, Семенов, Банада, Сидней, Косовский, Диего, Когут Иван, Николай Когут, Гереш, Галас, Ризник, Кобзарь.
Главный тренер: Виталий Первак.
Предупреждения: Якимов 76, Калитвинцев 90+1.
Арбитр: Виталий Романов.
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