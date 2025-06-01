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Старая песня на новый манер. Динамо опубликовало собственный гимн под кадры чемпионского сезона – ВИДЕО

Премьер-лига

Легендарная песня “С.К.А.Й”

Старая песня на новый манер. Динамо опубликовало собственный гимн под кадры чемпионского сезона – ВИДЕО

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Киевское "Динамо" стало чемпионами Украины сезона 2024/25 гг.. Прессслужба клуба собрала кадры триумфального розыгрыша турнира в одно видео.

Музыкальное сопровождение осталось тем же, что и в предыдущие годы: группа “С.К.А.Й” вновь исполнила легендарный гимн “Ми – це “Динамо”.

Эта песня была представлена ​​еще в 2012 году. С тех пор неизменно "Ми – це "Динамо" сопровождает киевлян на всех домашних матчах: как и фактических, так и номинальных. Также недавно на награждении в Киеве гимн звучал вживую в исполнении "С.К.А.Й", что также изображено в видеоролике.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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