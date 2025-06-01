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Кривбасс назвал сроки возвращения лидера команды

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После восстановления может вернуться лучше, чем был

Кривбасс назвал сроки возвращения лидера команды

Олександр Приходько, UA-Футбол

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Генеральный директор “Кривбасса” Владимир Баенко сообщил о сроках возвращения защитника команды Ивана Дибанго.

"Сроки возвращения Ивана – ориентировочно от четырех до шести месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию дома. После завершения этого этапа он присоединится к команде на сборах за границей, где будет работать с нашими реабилитологами".

По лучшему прогнозу Иван может вернуться на поле где-то в сентябре. Мы все очень надеемся, что благодаря быстрой реакции и тому, что выбрали лучшего врача, он восстановится даже лучше, чем раньше”, – сказал Баенко.

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Дибанго травмировался в матче 27 тура УПЛ против "Руха". Он провел первый тайм, а в перерыве был заменен.

17 мая в Финляндии камерунцу провели операцию. У него диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

В прошлом сезоне на счету Дибанго 18 проведенных матчей в чемпионате. Еще четыре он сыграл в еврокубках.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко Иван Дибанго
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
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