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Кривбасс назвал сроки возвращения лидера команды
После восстановления может вернуться лучше, чем был
Олександр Приходько, UA-Футбол
Генеральный директор “Кривбасса” Владимир Баенко сообщил о сроках возвращения защитника команды Ивана Дибанго.
"Сроки возвращения Ивана – ориентировочно от четырех до шести месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию дома. После завершения этого этапа он присоединится к команде на сборах за границей, где будет работать с нашими реабилитологами".
По лучшему прогнозу Иван может вернуться на поле где-то в сентябре. Мы все очень надеемся, что благодаря быстрой реакции и тому, что выбрали лучшего врача, он восстановится даже лучше, чем раньше”, – сказал Баенко.
Дибанго травмировался в матче 27 тура УПЛ против "Руха". Он провел первый тайм, а в перерыве был заменен.
17 мая в Финляндии камерунцу провели операцию. У него диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
В прошлом сезоне на счету Дибанго 18 проведенных матчей в чемпионате. Еще четыре он сыграл в еврокубках.
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