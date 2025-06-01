Задержки по зарплате, поражения, смены тренера. Хобленко подытожил сезон для Черноморца

Нападающий "Черноморца" Алексей Хобленко подвел итоги уходящего сезона. По его итогам одесситы заняли последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу.

- Алексей, ваша вторая каденция в "Черноморце" подходит к концу. Что дальше?

- Сейчас не время об этом говорить. Я был сосредоточен доиграть чемпионат и помочь команде.

- На вас не выходили с предложениями?

- Никаких звонков не было. Более конкретно будет понятно в межсезонье.

- На ваш взгляд, смена тренера была запоздалой для вас?

- Никто не снимает с себя ответственности. Александр Бабич и Александр Кучер делали все возможное. Так получилось, что мы много очков потеряли. Лобовые матчи с "ЛБ" (0:1) и "Ингульцом" (0:1) были ключевыми. Такой большой клуб заслуживает играть на самом высоком уровне. Хочу извиниться перед всеми одесситами, которых мы подвели. Со мной или без меня - у "Черноморца" все будет хорошо.

- Хотели бы помочь команде в Первой лиге?

- У меня был такой опыт с "Кривбассом" и "Карпатами". Первая лига меня не пугает. Решение будет за руководством.

- Внутренние проблемы били по команде?

- Все знают, что до прихода Кучера у нас были задержки по зарплате. Серия поражений весной ударила по психологии.

- Прилет по базе можно вспоминать.

- Все в комплексе. После сезона будет время проанализировать ситуацию. В команде будут изменения.

- Собственно, и команда собиралась на ходу, если вспоминать первые туры.

- Да. Перед стартом УПЛ тренировалось 13 футболистов в разном функциональном состоянии. В первых турах еще "бодались". После проигрыша "Ворскле" (0:1) в ноябре команда полетела в пропасть.

- Приход легенды "Шахтера" и сборной Ярослава Ракицкого имел сильное влияние на коллектив?

- Ярослав своим примером показал, что он высококлассный игрок. Игроков с таким опытом нам не хватило в начале. Ему удалось наладить центральную ось. Постоянно подсказывал партнерам и дела в защитной линии наладились. Думаю, наш легионер Мозес рядом с Ракицким получил сильного ментора.

- Откуда черпать мотивацию, когда месяцами не платят зарплату?

- Когда ты еще холост, то полбеды. Другое дело, когда надо кормить семью, есть маленькие дети. Кто-то выкручивается, достает заначку.

- Какой была самая большая задержка?

- Около четырех месяцев. Тяжелый период. Где-то между собой проговаривали, что есть имя, за которое надо биться, клуб со славной историей, болельщики, которые не могли заполнять стадион. Не выносили это на публику. Но все равно ты не можешь думать о футболе.

- Закрытие долгов было одним из условий Кучера, который отмечал, что без этого трудно будет решать задачу...

- Это правда. Николаевич переговорил с президентом и этот вопрос был решен. Жаль, что все сложилось не в нашу пользу.