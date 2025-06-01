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На последних минутах! Металлист 1925 открыл счёт в матче. ВИДЕО
Шикарный гол
metalist1925.com
"Металлист 1925" на последних минутах открыл счёт в матче.
Футболисты харьковского клуба с центра поля оформили длинную передачу на Рашицу. Игрок был в штрафной соперника и нашёл в удобной позиции Калитвинцева.
Футболист поразил ворота киевской команды и обеспечил себе попадание в УПЛ сезона 2025/26.
ВИДЕО:
Напомним, что "Металлист 1925" спустя год возвращается в элиту украинского футбола.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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