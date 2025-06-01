Герой матча. Вратарь Кудривки знал, куда будет бить решающий пенальти Скляр

Голкипер "Кудривки" Роман Лепка поделился эмоциями от победы над "Ворсклой" в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ. Команда добилась успеха в серии пенальти.

- На сердце безумные эмоции. Я на этом стадионе дебютировал в УПЛ. То есть сейчас этот день для меня в мою историю вписан. Мы снова вернулись в УПЛ, только уже с "Кудривкой". Я поздравляю этот клуб, поздравляю президента, поздравляю весь наш коллектив. Я очень доволен ребятами, игрой и нашими болельщиками.

- С какой мыслью вы сегодня просыпались? Вы - второй голкипер, шансов сыграть сегодня было мало. На предматчевой разминке травмируется ваш основной вратарь. Вы выходите на поле, и игра доходит до серии пенальти. Что чувствует голкипер в такой ситуации?

- Знаете, на каждую игру я готовлюсь, как основной голкипер. Всегда в душе есть то, что я хочу играть и буду играть. Где-то Бог улыбнулся в мою сторону и дал мне шанс - я его использовал.

- На протяжении карьеры кто-то еще на руки поднимал вас?

- Нет, это впервые.

- Мы знаем, как Игорь Шуховцев умел отбивать пенальти во время своей игровой карьеры. Прорабатывалось ли "Кудривкой" то, что может до серии пенальти сегодня дойти?

- Нет. Викторович подошел ко мне перед серией пенальти и сказал: "Выдохни. Все идет от сердца и головы, ты все сможешь".

- Вы знали, кто куда будет бить?

- Нет, не знал, это по интуиции. Но пятый удар Скляра - я знал, что он будет бить вправо от меня.

- Откуда?

- Тайна.