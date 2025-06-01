Премьер-лига
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Три дебютанта и возвращение спустя год. Определились все участники УПЛ сезона 2025/26
Главное, чтобы был сильный чемпионат
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Определились все участники УПЛ сезона 2025/26.
К 12 клубам высшего дивизиона, которые сохранили прописку, добавились четыре команды из Первой Лиги. "Эпицентр" и "СК Полтава" вышли напрямую, заняв первое и второе место в Первой Лиге.
"Кудровка" и "Металлист 1925" прошли в стыковых матчах "Ворсклу" и "Левый Берег".
В УПЛ сыграют следующие команды:
- Динамо (Киев)
- Александрия (Александрия)
- Шахтер (Донецк)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Полесье (Житомир)
- Карпаты (Львов)
- Заря (Луганск)
- Рух (Львов)
- Верес (Ровно)
- Колос (Ковалевка)
- Оболонь (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
- Эпицентр (Каменец-Подольский)
- СК Полтава (Полтава)
- Кудровка (Кудровка, Черниговская область)
- Металлист 1925 (Харьков)
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Расписание матчей появится позже.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Wieniawski (Калуш)
01.06.2025 в 18:09
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