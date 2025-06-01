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Три дебютанта и возвращение спустя год. Определились все участники УПЛ сезона 2025/26

Премьер-лига
Обновлено

Главное, чтобы был сильный чемпионат

Три дебютанта и возвращение спустя год. Определились все участники УПЛ сезона 2025/26

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Определились все участники УПЛ сезона 2025/26.

К 12 клубам высшего дивизиона, которые сохранили прописку, добавились четыре команды из Первой Лиги. "Эпицентр" и "СК Полтава" вышли напрямую, заняв первое и второе место в Первой Лиге.

"Кудровка" и "Металлист 1925" прошли в стыковых матчах "Ворсклу" и "Левый Берег".

В УПЛ сыграют следующие команды:

  • Динамо (Киев)
  • Александрия (Александрия)
  • Шахтер (Донецк)
  • Кривбасс (Кривой Рог)
  • Полесье (Житомир)
  • Карпаты (Львов)
  • Заря (Луганск)
  • Рух (Львов)
  • Верес (Ровно)
  • Колос (Ковалевка)
  • Оболонь (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • Эпицентр (Каменец-Подольский)
  • СК Полтава (Полтава)
  • Кудровка (Кудровка, Черниговская область)
  • Металлист 1925 (Харьков)
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Расписание матчей появится позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Wieniawski (Калуш)
01.06.2025 в 18:09
Щось мені підказує що цей склад учасників далеко не остаточний )))
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Комментарии 2
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Wieniawski (Калуш)
01.06.2025 в 18:09
Щось мені підказує що цей склад учасників далеко не остаточний )))
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hottabych61 (Харьков)
01.06.2025 в 18:28
обманчивое предчувствие
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