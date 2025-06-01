Три дебютанта и возвращение спустя год. Определились все участники УПЛ сезона 2025/26

Определились все участники УПЛ сезона 2025/26.

К 12 клубам высшего дивизиона, которые сохранили прописку, добавились четыре команды из Первой Лиги. "Эпицентр" и "СК Полтава" вышли напрямую, заняв первое и второе место в Первой Лиге.

"Кудровка" и "Металлист 1925" прошли в стыковых матчах "Ворсклу" и "Левый Берег".

В УПЛ сыграют следующие команды:

Динамо (Киев)

Александрия (Александрия)

Шахтер (Донецк)

Кривбасс (Кривой Рог)

Полесье (Житомир)

Карпаты (Львов)

Заря (Луганск)

Рух (Львов)

Верес (Ровно)

Колос (Ковалевка)

Оболонь (Киев)

ЛНЗ (Черкассы)

Эпицентр (Каменец-Подольский)

СК Полтава (Полтава)

Кудровка (Кудровка, Черниговская область)

Металлист 1925 (Харьков)

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Расписание матчей появится позже.