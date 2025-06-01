Переписали историю. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды

В Украинской Премьер Лиге завершился сезон 2024/25. По его итогам сразу 4 команды вылетели в Первую лигу. Это наибольшее количество коллективов, которые покидали элитный дивизион в одном сезоне за последние 33 года. Только в первом чемпионате Украины 1992 года (во времена независимости) вылетело аж 6 клубов.

В этом сезоне напрямую из УПЛ выбыли "Черноморец" (16-е место) и "Ингулец" (15-е место). Еще 2 клуба потерпели неудачу в переходных матчах - "Левый Берег" (14-е место) проиграл "Металлисту 1925", а "Ворскла“ (13-е место) уступила "Кудривке".

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Напомним, что в УПЛ вышла топ-четверка Первой лиги: "Эпицентр", "Полтава“, "Металлист 1925" и "Кудривка". Для всех, кроме харьковчан, это будет дебютное участие в элите.