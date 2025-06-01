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Рекорд. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
Мощный обмен
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Украинской Премьер Лиге завершился сезон 2024/25. По его итогам сразу 4 команды вылетели в Первую лигу. Это наибольшее количество коллективов, которые покидали элитный дивизион в одном сезоне.
Напрямую из УПЛ вылетели "Черноморец" (16-е место) и "Ингулец" (15-е место). Еще 2 клуба потерпели неудачу в переходных матчах - "Левый Берег" (14-е место) проиграл "Металлисту 1925", а "Ворскла“ (13-е место) уступила "Кудривке".
Напомним, что в УПЛ вышла топ-четверка Первой лиги: "Эпицентр", "Полтава“, "Металлист 1925" и "Кудривка". Для всех, кроме харьковчан, это будет дебютное участие в элите.
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