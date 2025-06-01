Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак не смог подтвердить, что клуб продолжит существование. После вылета из УПЛ, на вопрос "Будет ли клуб?", он ответил одним словом "Посмотрим".

Полтавская "Ворскла" уступила "Кудривке" в переходных матчах за право играть в УПЛ. Клуб впервые в истории вылетел из элитного дивизиона.

В текущем сезоне полтавчане заняли в чемпионате Украины 13-е место. В 30-ти матчах было добыто 27 очков. Кубок Украины команда покинула на этапе 1/8 финала.