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Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб
Не слишком радужно
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак не смог подтвердить, что клуб продолжит существование. После вылета из УПЛ, на вопрос "Будет ли клуб?", он ответил одним словом "Посмотрим".
Полтавская "Ворскла" уступила "Кудривке" в переходных матчах за право играть в УПЛ. Клуб впервые в истории вылетел из элитного дивизиона.
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В текущем сезоне полтавчане заняли в чемпионате Украины 13-е место. В 30-ти матчах было добыто 27 очков. Кубок Украины команда покинула на этапе 1/8 финала.
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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01.06.2025 в 18:49
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