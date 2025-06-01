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Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб

Премьер-лига

Не слишком радужно

Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак не смог подтвердить, что клуб продолжит существование. После вылета из УПЛ, на вопрос "Будет ли клуб?", он ответил одним словом "Посмотрим".

Полтавская "Ворскла" уступила "Кудривке" в переходных матчах за право играть в УПЛ. Клуб впервые в истории вылетел из элитного дивизиона.

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В текущем сезоне полтавчане заняли в чемпионате Украины 13-е место. В 30-ти матчах было добыто 27 очков. Кубок Украины команда покинула на этапе 1/8 финала.

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Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
Ворскла Полтава (Vorskla Poltava) - канал для вболівальників
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
01.06.2025 в 18:49
Та не буде ніякої Ворскли,хвате.Хай хоть розрахуються за цей сезон.
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
01.06.2025 в 18:49
Та не буде ніякої Ворскли,хвате.Хай хоть розрахуються за цей сезон.
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avatar
Spokoyno (Київ)
01.06.2025 в 18:39
Ще один обласний центр "без УПЛ"... А всі сміються з Ліги1 фермерів
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