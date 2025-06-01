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Подобное уже видели. Тренера Металлиста 1925 облили шампанским во флеш-зоне. ВИДЕО
При той же журналистке
Фото: ФК Металіст 1925
Тренера "Металлиста 1925" облили шампанским во флэш-зоне.
Александр Чижов комментировал матч своей команды, как в эфире резко появилась струя шампанского, направленная в его сторону и впоследствии душ из напитка.
Наставник обнялся с игроком. Момент попал в эфир.
Олександра Чижова (тренера "Металіста 1925") облили шампанським. Заслужив!— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) June 1, 2025
Харківський клуб через рік повернувся до УПЛ! pic.twitter.com/guH8yDIt0O
Напомним, что "Металлист 1925" прошёл "Левый Берег" по итогу двух встреч и спустя год вернулся в УПЛ.
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К слову, ответный матч против "Аистов" закончился со счётом 1:0.
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