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Подобное уже видели. Тренера Металлиста 1925 облили шампанским во флеш-зоне. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

При той же журналистке

Подобное уже видели. Тренера Металлиста 1925 облили шампанским во флеш-зоне. ВИДЕО

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренера "Металлиста 1925" облили шампанским во флэш-зоне.

Александр Чижов комментировал матч своей команды, как в эфире резко появилась струя шампанского, направленная в его сторону и впоследствии душ из напитка.

Наставник обнялся с игроком. Момент попал в эфир.

Напомним, что "Металлист 1925" прошёл "Левый Берег" по итогу двух встреч и спустя год вернулся в УПЛ.

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К слову, ответный матч против "Аистов" закончился со счётом 1:0.

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Александр Чижов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
01.06.2025 в 18:37
тяжело Чижову выступать перед камерой пусть лучще Цвиренко комментирует)
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Комментарии 1
hottabych61 (Харьков)
01.06.2025 в 18:37
тяжело Чижову выступать перед камерой пусть лучще Цвиренко комментирует)
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