Подобное уже видели. Тренера Металлиста 1925 облили шампанским во флеш-зоне. ВИДЕО

Тренера "Металлиста 1925" облили шампанским во флэш-зоне.

Александр Чижов комментировал матч своей команды, как в эфире резко появилась струя шампанского, направленная в его сторону и впоследствии душ из напитка.

Наставник обнялся с игроком. Момент попал в эфир.

Олександра Чижова (тренера "Металіста 1925") облили шампанським. Заслужив!



Харківський клуб через рік повернувся до УПЛ! pic.twitter.com/guH8yDIt0O — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) June 1, 2025

Напомним, что "Металлист 1925" прошёл "Левый Берег" по итогу двух встреч и спустя год вернулся в УПЛ.

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К слову, ответный матч против "Аистов" закончился со счётом 1:0.