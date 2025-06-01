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Нужно время. Президент Кудривки признался, готов ли клуб к выступлениям в УПЛ с финансовой стороны

Премьер-лига

Волноваться не стоит?

Нужно время. Президент Кудривки признался, готов ли клуб к выступлениям в УПЛ с финансовой стороны

Фото: Кудрівка

Новина українською

Президент "Кудривки" Роман Солодаренко рассказал, соответствует ли клубная инфраструктура требованиям УПЛ. Он уверяет, что финансовая составляющая не отстает от спортивной.

"Просто на некоторые вещи нужно больше времени. Если команда из Второй лиги в Первую лигу может попасть за полгода, условно, или за год по спортивному принципу, то построить стадион за полгода нет возможности. Это не от того, что финансовая составляющая отстает от спортивной. Они не отстают, но на определенные работы или на определенные действия нужно определенное время, вот и все.

А на сегодняшний день абсолютно все наши отделы, которые есть в клубе, которые есть в команде, которые вообще мы создали, идут в ногу с командой. Поверьте, мы не будем от кого-то в чем-то отставать. Как можно сказать, что что-то от кого-то отстает? Если взять, например, несколько месяцев назад TikTok - просмотры TikTok "Кудривки" под миллион, просмотры наших первых команд Высшей лиги - 60-70 тысяч. Я не считаю, что кто-то в чем-то отстает.

Сегодня я абсолютно готов к тому, что команда попадет в УПЛ, и мы не будем пасти там задних. Все, что необходимо будет для команды - бюджет, поля, тренировочная база, сборы - оно все для нее будет. На достаточном уровне - не на уровне просто пребывания там", - сказал Солодаренко.

"Кудривка" вышла в УПЛ, победив в переходных матчах "Ворсклу". Это будет дебютное участие клуба в элитном дивизионе.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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