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Максимов проигнорировал пресс-конференцию после вылета из УПЛ. Ворсклу представлял игрок
Нечего сказать
fcmariupol.com
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов не пришел на пресс-конференцию после переходного матча за выступления в УПЛ против "Кудривки" (0:1, 3:4 - пен). Напомним, полтавчане вылетели в Первую лигу.
На пресс-конференции "Ворсклу" представлял 33-летний защитник команды Андрей Бацула. В ответном матче с "Кудривкой" он отыграл все 120 минут.
"Ворскла" впервые в истории вылетела из УПЛ. Полтавчане непрерывно выступали в высшем дивизионе Украины с 1996-го года (во времена независимости).
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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