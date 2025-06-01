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По-другому и быть не могло. Болельщики определили лучшего игрока Александрии в мае
Конец сезона ему удался на все 100
Фото: Олександрія
Лучшим игроком "Александрии" в мае болельщики признали левого вингера Теди Цара. Голосование проводилось в соцсетях клуба.
В мае Цара провел за "Александрию" 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
В общем албанец имеет в активе этого сезона за украинскую команду 14 матчей, 6 голов и 3 ассиста. Он присоединился к "Александрии" перед второй частью сезона.
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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