По-другому и быть не могло. Болельщики определили лучшего игрока Александрии в мае

Лучшим игроком "Александрии" в мае болельщики признали левого вингера Теди Цара. Голосование проводилось в соцсетях клуба.

В мае Цара провел за "Александрию" 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

В общем албанец имеет в активе этого сезона за украинскую команду 14 матчей, 6 голов и 3 ассиста. Он присоединился к "Александрии" перед второй частью сезона.