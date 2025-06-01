  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Металлиста 1925 о поединке с Левым Берегом: Такие матчи показывают характер команды, парней

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Металлиста 1925 о поединке с Левым Берегом: Такие матчи показывают характер команды, парней

Премьер-лига

Поделился ощущениями

Тренер Металлиста 1925 о поединке с Левым Берегом: Такие матчи показывают характер команды, парней

metalist1925.com

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" прокомментировал поединок с "Левым Берегом".

Александр Чижов поздравил харьковчан с победой и отметил, что город заслуживает команду в Премьер-Лиге.

"Эмоции все на поле оставили, надо немножко отдохнуть. Хочу всех харьковчан поздравить с этой победой и сказать, что город Харьков - город-герой, который заслуживаю команду в Премьер-Лиге.

Хочу поблагодарить всех ребят, действительно, это - мужики", - сказал Чижов.

В этот момент тренеру устроили душ из шампанского. После он продолжил.

"Всем работникам клуба, нашему руководству, всем людям, которые причастны к этой победе, хочу сказать большое спасибо и поздравления сказать", - заявил тренер.

Чижов охарактеризовал поединок сложным.

"Это была команда Первой лиги, которая хотела выйти в Премьер-Лигу и команда УПЛ, которая не хотела выйти в Первую лигу. Поэтому такая была игра.

Такие матчи показывают характер команды, ребят. Все в совокупности", - сказал наставник.

Напомним, что "Металлист 1925" победил "Левый Берег" со счетом 1:0 и вышел в УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Обзор поединка смотрите на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Семеро. Гендир Кривбасса назвал игроков, которые покинут команду
yellow-arrow
По-другому и быть не могло. Болельщики определили лучшего игрока Александрии в мае
yellow-arrow
Максимов проигнорировал пресс-конференцию после вылета из УПЛ. Ворсклу представлял игрок
Александр Чижов Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости