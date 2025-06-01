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Тренер Металлиста 1925 о поединке с Левым Берегом: Такие матчи показывают характер команды, парней
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metalist1925.com
Тренер "Металлиста 1925" прокомментировал поединок с "Левым Берегом".
Александр Чижов поздравил харьковчан с победой и отметил, что город заслуживает команду в Премьер-Лиге.
"Эмоции все на поле оставили, надо немножко отдохнуть. Хочу всех харьковчан поздравить с этой победой и сказать, что город Харьков - город-герой, который заслуживаю команду в Премьер-Лиге.
Хочу поблагодарить всех ребят, действительно, это - мужики", - сказал Чижов.
В этот момент тренеру устроили душ из шампанского. После он продолжил.
"Всем работникам клуба, нашему руководству, всем людям, которые причастны к этой победе, хочу сказать большое спасибо и поздравления сказать", - заявил тренер.
Чижов охарактеризовал поединок сложным.
"Это была команда Первой лиги, которая хотела выйти в Премьер-Лигу и команда УПЛ, которая не хотела выйти в Первую лигу. Поэтому такая была игра.
Такие матчи показывают характер команды, ребят. Все в совокупности", - сказал наставник.
Напомним, что "Металлист 1925" победил "Левый Берег" со счетом 1:0 и вышел в УПЛ.
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