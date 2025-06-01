Семеро. Гендир Кривбасса назвал игроков, которые покинут команду

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко перечислил игроков, которые покидают команду. У всех них завершаются контракты.

"Смотрите: Андрей Клищук, Даниэль Соса, Андрей Понедельник, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко, Владимир Якимец. Всего семь игроков. У всех них завершаются контракты. Юрий Николаевич говорил о восьми, но немного ошибся. Я вам сейчас точно назвал всех. Наверное, даже сам Николаевич уже не вспомнил бы, кого имел в виду. Что касается Владимира Якимца. Смотрите, у парня была серьезная травма, и он не мог продолжать играть.

Но футбольный клуб "Кривбасс" выполнил все свои обязательства до конца. Мы лечили его очень долго. И только когда многие врачи подтвердили, что восстановление невозможно, он оставался в нашей команде до завершения контракта. Футбольный клуб, он тем и славится, что он к своим игрокам относится одинаково - независимо от того, основной он или нет. Это не имеет значения. И вот: у семи игроков 30 июня завершается контракт, и было принято решение их не продлевать.

По Даниэлю Сосе: мы хотели продлить с ним контракт, еще зимой предложили это. Было даже предложение о продаже, но мы его не приняли. Даниэль доиграл контракт как профессионал, но уже зимой подписал соглашение с другим клубом. И мы не могли финансово конкурировать с тем предложением. Относительно Клищука и Вакулко. Ребята были с нами еще с начала наших выступлений в Премьер-лиге, но пришло время перемен. Особенно в отношении Андрея - он уже возрастной игрок, который провел много времени в команде.

В прошлом году он был основным футболистом, а в этом сезоне сыграл не так много матчей, поскольку играл Владимир Маханьков. У нас есть много талантливых голкиперов в Академии, и мы должны двигаться именно по той стратегии, которую видим правильным направлением развития. Если мы будем закрывать двери для молодых игроков, то футболисты нашей Академии, которых уже более тысячи, не будут получать свой шанс. А именно футболисты Академии - это наше будущее, которые будут добывать для футбольного клуба "Кривбасс" не только бронзовые медали, а, как мы все верим, и золотые", - сказал Баенко.