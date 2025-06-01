"Полная анархия". Бацула пространно попытался объяснить вылет из УПЛ и ситуацию в команде

Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула принял участие в пресс-конференции после переходного матча против "Кудривки" (0:1, пен - 3:4) за право играть в УПЛ. Полтавчане вылетели в Первую лигу.

- Это, пожалуй, самый сложный момент в моей жизни на данный момент. Надеюсь, больше таких не будет. Не знаю что сказать. Во-первых, наверное, хотелось бы для наших болельщиков сказать - знаю, что это не поможет, но мы можем только извиниться за весь сезон в целом. Что-то пошло не так. Сегодняшняя игра, считаю, отражает весь наш сезон. Играли неуверенно, не было взаимопонимания на поле, между футболистами, между тренерским штабом. Считаю, что была полная анархия. Не знаю с чем это связано, но на сегодняшний день это то, что есть.

Много ходило разговоров в интернете по поводу задолженности и так далее. Могу сразу сказать, что у нас разговоров таких не было, никто ничего не говорил об этом до этой игры. Все мыслями были лишь о результате, чтобы сохранить команду в УПЛ. Как видите, не получилось - не знаю, с чем это связано. Могу поздравить "Кудривку". Они сегодня, наверное, больше заслужили, чем мы.

- Вы - опытные футболисты. Вы сами сказали, что было очень мало взаимопонимания между игроками, при том, что это решающая игра - и все это понимали, особенно опытные футболисты. Вы играли с "Ворсклой" и в еврокубках, были успешные сезоны. Как монолитная, сбитая, боевая команда превращается в течение сезона в тот набор игроков, который был сейчас, который был в решающем матче абсолютно расконцентрирован? Как это происходит, и что является главным фактором?

- У нас сейчас в составе играет очень много молодых игроков, которые, возможно, психологически где-то не готовы. Где-то может подготовка к матчу неправильная, где-то, может, мы настроились неправильно. Возможно, такие опытные игроки, как Саня Скляр, Игорь Пердута, я в том числе, где-то не настроили правильным образом команду. Мы могли повести за собой - думаю, этого мы не увидели на поле.

Даже пропущенный мяч - из ничего просто пропустили, и потом еще у них было пару возможностей забивать. В свою очередь, у нас, когда мы играли первую игру на "Оболони", было очень много моментов, которыми мы просто-напросто не воспользовались. Мы могли закрывать игру еще в первом матче - не получилось реализовать моменты. Так же сегодня. Не скажу, что прям супермного моментов создали, но у нас были очень хорошие возможности. Считаю, что были стопроцентные моменты, которые мы должны были забивать - опять же не забили. Могу еще раз повториться: это отражение всего нашего сезона. Если оно не идет - я не знаю, может, так было решено до нас, что сегодня должен был быть такой результат. Не знаю, с чем это связано.

- В первые минуты вы начали создавать моменты, а уже после 7-й минуты просели, пропустили, и дальше как таковых моментов не было. С чем это было связано?

- Опять же, это связано с тем, что мы пропустили гол. Мы переговорили с ребятами перед игрой: кого здесь бояться? Нам надо выходить, играть перед своими болельщиками только на победу. Мы начали создавать давление. Вы видели сами: с первых минут, очень много стандартов, мы 5 или 6 угловых подали только за первые 5 минут. Не выжали из них максимум, зато пропустили контратаку - один единственный их момент.

Опять же, возвращаемся к психологии. После пропущенного мяча уже начали все нервничать. Скамейка запасных, мы и все остальные, думаю, чувствовали эту нервозность. А "Кудривка" наоборот - на них ничего не давило. Если бы они проиграли, то сказали бы: "Мы были сегодня слабее". На сегодняшний день слабее мы. Как будет дальше - никто не знает.

- Есть ли какие-то новости относительно будущего "Ворсклы"?

- Я не знаю, что вам сказать. Надеюсь, что клуб будет существовать, потому что я вырос в этом клубе. Мне очень стыдно за сегодняшний результат, но как есть. Извините.