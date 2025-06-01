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Не грустят. Руководитель СК Полтава отреагировал на вылет Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

Отношения между клубами напряженные

Не грустят. Руководитель СК Полтава отреагировал на вылет Ворсклы

Фото з відкритих джерел

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Исполнительный директор СК "Полтава" Станислав Майзус отреагировал на вылет полтавской "Ворсклы" из УПЛ, написав короткое сообщение в Facebook. Позже он его удалил.

"Боженька все видит (Николай Павлов)", - написал Майзус.

Не грустят. Руководитель СК Полтава отреагировал на вылет Ворсклы - изображение 1

Напомним, после выхода СК "Полтава" в УПЛ, руководство не смогло договориться с "Ворсклой" об использовании местного стадиона имени Алексея Бутовского.

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Источник:
Станіслав Майзус
Опубликовал: Виктор Иванчук
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