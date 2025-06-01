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Не грустят. Руководитель СК Полтава отреагировал на вылет Ворсклы
Отношения между клубами напряженные
Фото з відкритих джерел
Исполнительный директор СК "Полтава" Станислав Майзус отреагировал на вылет полтавской "Ворсклы" из УПЛ, написав короткое сообщение в Facebook. Позже он его удалил.
"Боженька все видит (Николай Павлов)", - написал Майзус.
Напомним, после выхода СК "Полтава" в УПЛ, руководство не смогло договориться с "Ворсклой" об использовании местного стадиона имени Алексея Бутовского.
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Источник:Станіслав Майзус
Опубликовал: Виктор Иванчук
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