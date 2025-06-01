Не грустят. Руководитель СК Полтава отреагировал на вылет Ворсклы

Исполнительный директор СК "Полтава" Станислав Майзус отреагировал на вылет полтавской "Ворсклы" из УПЛ, написав короткое сообщение в Facebook. Позже он его удалил.

"Боженька все видит (Николай Павлов)", - написал Майзус.

Напомним, после выхода СК "Полтава" в УПЛ, руководство не смогло договориться с "Ворсклой" об использовании местного стадиона имени Алексея Бутовского.