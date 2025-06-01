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Первак ответил, стоит ли ждать возвращения Левого Берега в УПЛ
Никто не может знать, какими будут обстоятельства
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал итог плей-фоф против "Металлиста 1925".
"Мы очень сильно разочарованы результатом. Мы должны его принять, сделать выводы и еще больше работать. Поздравляю "Металлист 1925" с выполнением задачи, которую они ставили перед собой.
Хочу поблагодарить болельщиков за безумную поддержку, президента, всех тех, кто переживал за нашу команду. У нас всегда была поддержка, даже тогда, когда у "Левого Берега" ничего не получалось. И на стадионе, и в соцсетях чувствовали, как нас подбадривают. Конечно, хочу выразить слова благодарности ВСУ, которые делают все, чтобы у нас было мирное небо над головой".
"Да, сегодня были моменты, но не смогли забить. Если бы это сделали, то на поле был бы совсем другой футбол. Возможно, и была нервозность в действиях наших подопечных, но мы успокаивали ребят. Они были слишком заведены, хотели доказать самим себе, что достойны играть в УПЛ. Как видите, нервозность мешает, было много ошибок технического характера.
Что касается опыта в УПЛ в течение этого сезона, то мы увидели, что игра в элите – это совсем другое. Исполнительное мастерство играет большую роль, в некоторых матчах нас обыгрывали благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. Здесь все на самом высоком уровне – стадионы, болельщики, работа пресс-служб”.
"Вернемся ли за сезон в УПЛ? Не буду говорить заранее, ведь в украинском футболе никто не знает, что будет завтра. Да, мы дали многим игрокам, завоевавшим право играть в УПЛ этого сезона, проявить себя на новом уровне.
Они еще молодые ребята, им есть куда добавлять в футбольном плане. Верю, что у этих исполнителей "Левого Берега" все будет хорошо в карьере", – уверен специалист.
"Аисты" провели по одному сезону в лигах ПФЛ и Премьер-лиге.
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