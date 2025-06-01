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Нападающий Кудривки: Очень жаль, что Ворскла проиграла, но, с другой стороны, мы очень рады, что выиграли

Премьер-лига
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Или ты, или тебя

Нападающий Кудривки: Очень жаль, что Ворскла проиграла, но, с другой стороны, мы очень рады, что выиграли

Фото: Кудрівка

Новина українською

Нападающий "Кудривки" Артем Легостаев поделился эмоциями от победы над "Ворсклой" (1:0, пен - 4:3) и выходом в УПЛ.

- Я считаю, что это была очень тяжелая игра - пожалуй, самая тяжелая в этом сезоне, которую мы ждали целый сезон, потому что "Ворскла" всем знакома. Очень жаль, что "Ворскла" проиграла, но, с другой стороны, мы очень рады, что выиграли.

- Как настраивались на эту игру? После предыдущей игры изучили, как играет "Ворскла"?

- В первой игре "Ворскла" создавала моменты, но это было чаще из наших ошибок. Они сделали свои ошибки, и после этого мы играли немножко больше в атаке.

- Уже есть ощущение, что вы в Высшей лиге?

- Если честно, то я до сих пор не могу в это поверить. Это просто что-то невероятное. Спасибо всем болельщикам.

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Источник:
Спортивний журнал Плеймейкер
Опубликовал: Виктор Иванчук
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