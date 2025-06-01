"Не знаю, как это объяснить". Бывший бомбардир Ворсклы шокирован вылетом в Первую лигу

Воскресный день в нашем футболе родил громкую сенсацию: в двухраундовом поединке плей-офф за право играть в УПЛ скромный сельский коллектив из Черниговщины "Кудривка" одолел старожила элиты, полтавскую "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти. Этот факт стал полной неожиданностью для футбольной общественности не только Полтавы и Полтавской области, но и всей Украины.

Своими впечатлениями о понижении "Ворсклы" в классе с корреспондентом UA-Футбол поделился ее бывший форвард Сергей Чуйченко.

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- Сказать, что я испытал шок - значит, ничего не сказать, - начал комментарий он. - Был очень удивлен, ведь чтобы такой состав "Ворсклы" - и проиграл домашний матч молодой команде из первой лиги, в котором, к тому же, решалась судьба прописки в элите... Как это случилось с полтавской командой на глазах своих преданных болельщиков? Даже не знаю, как и объяснить. Или это что-то происходит в клубной верхушке, или может все связано с какими-то финансовыми нюансами - вопрос остается открытым.

- Как думаете, после расставания с УПЛ состав "Ворсклы" видимо, будет совсем другим?

- Понятное дело. К тому же, как известно, на "Ворсклу" наложен трансферный бан, который не позволит осуществлять селекцию. Никого нельзя брать в команду, кроме своей молодежи. Поэтому тренерскому штабу придется подпускать к составу молодых ребят из ближайшего резерва. Кроме того, мы еще и не знаем, каким будет финансирование, кто останется в команде, а кто нет. Но как бы там ни было, а мне кажется, что перед "Ворсклой" в любом случае будет стоять задача вернуться в класс сильнейших, в котором мы все привыкли видеть ее на протяжении почти трех десятилетий. С тех пор, как в 1996-м году мы завоевали право выступать в тогдашней высшей лиге Украины. В этой компании полтавская команда играла 29 лет, завоевывая звания и трофеи и демонстрируя в целом хороший футбол. Чего не скажешь о ней за последние годы.

- Легионеры "Ворсклы" вероятно покинут клуб, не желая играть в Первой лиге?

- Понятно, что у многих из них в контрактах прописаны условия на случай понижения в классе. Их понять можно: одно дело играть в Премьер-лиге, а совсем другое - в первой. Думаю, что все иностранные футболисты "Ворсклы" будут садиться за стол переговоров с руководством клуба, чтобы общаться на эту тему и решать все насущные вопросы. После этого и станет понятно, кто останется в клубе и какие будут задачи. Повторюсь: в любом случае цель будет одна - вернуться в элиту. Понятное дело, что того состава, который был у "Ворсклы" в последнее время, уже не увидим. Думаю, что многие футболисты из команды уйдут.

- Чтобы вы пожелали бы полтавским болельщикам?

- Прежде всего, немного терпения. Я верю, что команда все же вернется в Премьер-лигу и еще порадует их турнирными результатами. Такой клуб, как "Ворскла", просто обязан в ней играть. Болельщики в Полтаве очень преданные, они всегда поддерживали команду - даже в не лучшие времена, которые случались в ее истории.

- Какой видится вам судьба главного тренера Юрия Максимова?

- Он неоднократно заявлял о том, что финансовая сторона дел у "Ворсклы" оставляет желать лучшего. Думаю, что этот специалист будет уходить из клуба. Однако лучше всех об этом знает только он. Мы до сих пор не в курсе, что на самом деле происходит в клубе. Если из-за трансферного бана в составе "Ворсклы" будет играть молодежь, то я считаю, что руль команды будет доверен какому-то молодому перспективному тренеру.