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Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0
Возвращение
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Харьков снова будет представлен в УПЛ. После годичного перерыва в высший украинский дивизион вернулся "Металлист 1925". Харьковчане в двухматчевом противостоянии одолели "Левый берег", отомстив киевлянам за прошлогоднее поражение.
На втором матче плей-офф между этими командами побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фото – ниже в галерее.
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