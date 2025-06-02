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Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0

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Возвращение

Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьков снова будет представлен в УПЛ. После годичного перерыва в высший украинский дивизион вернулся "Металлист 1925". Харьковчане в двухматчевом противостоянии одолели "Левый берег", отомстив киевлянам за прошлогоднее поражение.

На втором матче плей-офф между этими командами побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фото – ниже в галерее.

Фотогалерея

Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 10Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 10Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 10Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 10Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 10Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 10Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 1Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 2Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 3Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 4Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 5Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 6Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 7Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 8Харьков снова на коне. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Левый берег 1:0 - фото 9
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