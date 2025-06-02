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9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует

Премьер-лига

Направляемся к полному замещению участников лиги?

9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В воскресенье "Ворскла" вылетела из элитного дивизиона впервые за 29 непрерывных лет в Высшей лиге/УПЛ. Только гегемоны украинского футбола провели больше сезонов в чемпионате, чем полтавчане. Две недели назад в ПФЛ отправился еще один старожил Премьер-лиги – одесский "Черноморец".

Клубы, которые провели больше всего сезонов в ВЛ/УПЛ

  • "Динамо", "Шахтер" – 34;
  • "Ворскла" – 29;
  • "Черноморец", "Карпаты" – 28;
  • "Днепр" – 26;
  • "Заря", "Кривбасс", "Металлург" (Запорожье) – 24;
Читайте такжеПотребовались годы. Черноморец одержал победу над Ворсклой впервые за долгое время
  • "Таврия" – 23;
  • "Мариуполь" – 22;
  • "Металлист" – 21;
  • "Металлург" (Донецк) – 18;
  • "Волынь" – 16.

Львовские "Карпаты" уже в ближайший сезон сравняются с "Ворсклой" по количеству лет в элитном дивизионе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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