Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует
Направляемся к полному замещению участников лиги?
Фото: ФК Ворскла
В воскресенье "Ворскла" вылетела из элитного дивизиона впервые за 29 непрерывных лет в Высшей лиге/УПЛ. Только гегемоны украинского футбола провели больше сезонов в чемпионате, чем полтавчане. Две недели назад в ПФЛ отправился еще один старожил Премьер-лиги – одесский "Черноморец".
Клубы, которые провели больше всего сезонов в ВЛ/УПЛ
- "Динамо", "Шахтер" – 34;
- "Ворскла" – 29;
- "Черноморец", "Карпаты" – 28;
- "Днепр" – 26;
- "Заря", "Кривбасс", "Металлург" (Запорожье) – 24;
- "Таврия" – 23;
- "Мариуполь" – 22;
- "Металлист" – 21;
- "Металлург" (Донецк) – 18;
- "Волынь" – 16.
Львовские "Карпаты" уже в ближайший сезон сравняются с "Ворсклой" по количеству лет в элитном дивизионе.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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