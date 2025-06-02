9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует

В воскресенье "Ворскла" вылетела из элитного дивизиона впервые за 29 непрерывных лет в Высшей лиге/УПЛ. Только гегемоны украинского футбола провели больше сезонов в чемпионате, чем полтавчане. Две недели назад в ПФЛ отправился еще один старожил Премьер-лиги – одесский "Черноморец".

Клубы, которые провели больше всего сезонов в ВЛ/УПЛ

"Динамо", "Шахтер" – 34;

"Ворскла" – 29;

"Черноморец", "Карпаты" – 28;

"Днепр" – 26;

"Заря", "Кривбасс", "Металлург" (Запорожье) – 24;

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"Таврия" – 23;

"Мариуполь" – 22;

"Металлист" – 21;

"Металлург" (Донецк) – 18;

"Волынь" – 16.

Львовские "Карпаты" уже в ближайший сезон сравняются с "Ворсклой" по количеству лет в элитном дивизионе.