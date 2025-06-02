  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань – 12-й украинский тренер с серебром чемпионата. Только 4 специалиста делали это не во главе Шахтера или Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань – 12-й украинский тренер с серебром чемпионата. Только 4 специалиста делали это не во главе Шахтера или Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Достойный показатель

Ротань – 12-й украинский тренер с серебром чемпионата. Только 4 специалиста делали это не во главе Шахтера или Динамо

fco.com.ua

Новина українською

Экс-наставник "Александрии" Руслан Ротань привел команду к вице-чемпионству Украины. Раньше это удавалось шести украинцам. Интересно, что за 34 года ни один отечественный специалист не выигрывал серебро больше одного раза.

Читайте также"В футболе всегда нужно к чему-то стремиться", - первый комментарий Ротаня в Полесье. ВИДЕО

Следовательно, команды, завершавшие первенство на второй позиции, тренировались под руководством Йожефа Сабо, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко, Анатолия Демьяненко и Александра Шовковского. Все они на момент получения серебра возглавляли киевское "Динамо".

В кампании 1992/93 Николай Павлов финишировал на второй строчке с "Днепром". Валерий Яремченко и Виктор Прокопенко завоевали серебро с "Шахтером", Мирон Маркевич – с "Металлистом", Леонид Буряк – с "Черноморцем", Александр Кучер – с "Днепром-1".

По теме
yellow-arrow
“Отдельная благодарность футбольному клубу "Левый Берег": харьковский клуб оценил сотрудничество с аистами
yellow-arrow
"Сезон был сложным, моментами – на грани": президент Металлиста 1925 – о повышении в классе
yellow-arrow
"У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ
Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Djon (Україна)
02.06.2025 в 10:58
автор, що ти пишешь? Лобановський ніколи не оримував срібло
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Djon (Україна)
02.06.2025 в 10:58
автор, що ти пишешь? Лобановський ніколи не оримував срібло
Ответить
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
02.06.2025 в 10:44
Дякую. Цікаво
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости