Ротань – 12-й украинский тренер с серебром чемпионата. Только 4 специалиста делали это не во главе Шахтера или Динамо

Экс-наставник "Александрии" Руслан Ротань привел команду к вице-чемпионству Украины. Раньше это удавалось шести украинцам. Интересно, что за 34 года ни один отечественный специалист не выигрывал серебро больше одного раза.

Следовательно, команды, завершавшие первенство на второй позиции, тренировались под руководством Йожефа Сабо, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко, Анатолия Демьяненко и Александра Шовковского. Все они на момент получения серебра возглавляли киевское "Динамо".

В кампании 1992/93 Николай Павлов финишировал на второй строчке с "Днепром". Валерий Яремченко и Виктор Прокопенко завоевали серебро с "Шахтером", Мирон Маркевич – с "Металлистом", Леонид Буряк – с "Черноморцем", Александр Кучер – с "Днепром-1".