Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ротань – 12-й украинский тренер с серебром чемпионата. Только 4 специалиста делали это не во главе Шахтера или Динамо
Достойный показатель
fco.com.ua
Экс-наставник "Александрии" Руслан Ротань привел команду к вице-чемпионству Украины. Раньше это удавалось шести украинцам. Интересно, что за 34 года ни один отечественный специалист не выигрывал серебро больше одного раза.
Следовательно, команды, завершавшие первенство на второй позиции, тренировались под руководством Йожефа Сабо, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко, Анатолия Демьяненко и Александра Шовковского. Все они на момент получения серебра возглавляли киевское "Динамо".
В кампании 1992/93 Николай Павлов финишировал на второй строчке с "Днепром". Валерий Яремченко и Виктор Прокопенко завоевали серебро с "Шахтером", Мирон Маркевич – с "Металлистом", Леонид Буряк – с "Черноморцем", Александр Кучер – с "Днепром-1".
Популярное сейчас
- Все из Турции. Туран передал руководству список усиления для Шахтера
- Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари
- Новичок УПЛ планирует играть свои домашние матчи в Запорожье
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
Комментарии 2