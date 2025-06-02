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Ротань – лишь восьмой украинский тренер с серебром чемпионата. Только один специалист делал это не во главе Шахтера или Динамо

Премьер-лига
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Достойный показатель

Ротань – лишь восьмой украинский тренер с серебром чемпионата. Только один специалист делал это не во главе Шахтера или Динамо

fco.com.ua

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Экс-наставник "Александрии" Руслан Ротань привел команду к вице-чемпионству Украины. Раньше это удавалось семерым украинцам. Интересно, что за 34 года ни один отечественный специалист не выигрывал серебро больше одного раза.

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Следовательно, команды, завершавшие первенство на второй позиции, тренировались под руководством Валерия Лобановского, Йожефа Сабо, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко, Анатолия Демьяненко и Александра Шовковского. Все они на момент получения серебра возглавляли киевское "Динамо".

И только Николай Павлов долгое время был исключением в этом списке. В кампании 1992/93 экс-наставник "Ворсклы" финишировал на второй строчке с "Днепром".

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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