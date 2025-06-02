Ротань – лишь восьмой украинский тренер с серебром чемпионата. Только один специалист делал это не во главе Шахтера или Динамо

Экс-наставник "Александрии" Руслан Ротань привел команду к вице-чемпионству Украины. Раньше это удавалось семерым украинцам. Интересно, что за 34 года ни один отечественный специалист не выигрывал серебро больше одного раза.

Следовательно, команды, завершавшие первенство на второй позиции, тренировались под руководством Валерия Лобановского, Йожефа Сабо, Сергея Реброва, Алексея Михайличенко, Анатолия Демьяненко и Александра Шовковского. Все они на момент получения серебра возглавляли киевское "Динамо".

И только Николай Павлов долгое время был исключением в этом списке. В кампании 1992/93 экс-наставник "Ворсклы" финишировал на второй строчке с "Днепром".