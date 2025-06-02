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В шестой раз в истории чемпионата Украины с высшего дивизиона вылетело минимум 3 команды

Премьер-лига
Обновлено

Рекорд дебютного сезона остается неизменным

В шестой раз в истории чемпионата Украины с высшего дивизиона вылетело минимум 3 команды

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Переходной плей-офф не помог "Ворскле" и "Левому Берегу" сохранить прописку в элите. Они присоединяются к двум последним командам таблицы и целым квартетом отправляются в низший дивизион. Это одно из самых масштабных понижений в классе в истории Высшей лиги/УПЛ.

Сезоны, в которых больше всего команд вылетали в Первую лигу

  • 1992 – 6: "Нива" (Винница), "Николаев" (тогда – "Эвис"), "Темп", "Нефтяник", "Прикарпатье", СК "Одесса";
  • 2024/25 – 4: "Ворскла", "Черноморец", "Ингулец", "Левый Берег";
  • 1995/96 – 3: "Волынь", "Заря", "Николаев";
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  • 1999/00 – 3: "Прикарпатье", "Черноморец", "Зирка";
  • 2017/18 – 3: "Черноморец", "Зирка", "Сталь" (Каменское);
  • 2022/23 – 3: "Металлист", "Ингулец", "Львов".

Интересно, что в четырех из шести упомянутых чемпионатов среди аутсайдеров были одесские клубы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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