Премьер-лига
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В шестой раз в истории чемпионата Украины с высшего дивизиона вылетело минимум 3 команды
Рекорд дебютного сезона остается неизменным
instagram.com/fcchornomorets
Переходной плей-офф не помог "Ворскле" и "Левому Берегу" сохранить прописку в элите. Они присоединяются к двум последним командам таблицы и целым квартетом отправляются в низший дивизион. Это одно из самых масштабных понижений в классе в истории Высшей лиги/УПЛ.
Сезоны, в которых больше всего команд вылетали в Первую лигу
- 1992 – 6: "Нива" (Винница), "Николаев" (тогда – "Эвис"), "Темп", "Нефтяник", "Прикарпатье", СК "Одесса";
- 2024/25 – 4: "Ворскла", "Черноморец", "Ингулец", "Левый Берег";
- 1995/96 – 3: "Волынь", "Заря", "Николаев";
- 1999/00 – 3: "Прикарпатье", "Черноморец", "Зирка";
- 2017/18 – 3: "Черноморец", "Зирка", "Сталь" (Каменское);
- 2022/23 – 3: "Металлист", "Ингулец", "Львов".
Интересно, что в четырех из шести упомянутых чемпионатов среди аутсайдеров были одесские клубы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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