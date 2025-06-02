Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ

Клуб из одноименного села, который еще в 2022 году выигрывал кубок и чемпионат Черниговской области, вышел в Премьер-лигу. Будущий дебютант УПЛ превзошел рекорд Ковалевки, также подготовившей сельскую команду для высшей лиги.

8 команд УПЛ из самых маленьких населенных пунктов

"Кудровка" – Кудровка , 838 жителей;

, 838 жителей; "Колос" – Ковалевка , 1 500;

, 1 500; "Минай" – Минай , 4 500;

, 4 500; "Ингулец" – Петрово, 7 000;

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"Темп" – Шепетовка , 45 000;

, 45 000; "Нефтяник" – Ахтырка , 49 000;

, 49 000; "Борисфен" – Борисполь , 54 000;

, 54 000; "Александрия" – Александрия, 76 000.

Впрочем, учитывая регламент и отсутствие инфраструктуры, велика вероятность того, что клуб в будущем проведет ребрендинг и переедет в город.