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Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
Впечатляюще и шокирующе
Фото: ФК Кудрівка
Клуб из одноименного села, который еще в 2022 году выигрывал кубок и чемпионат Черниговской области, вышел в Премьер-лигу. Будущий дебютант УПЛ превзошел рекорд Ковалевки, также подготовившей сельскую команду для высшей лиги.
8 команд УПЛ из самых маленьких населенных пунктов
- "Кудровка" – Кудровка, 838 жителей;
- "Колос" – Ковалевка, 1 500;
- "Минай" – Минай, 4 500;
- "Ингулец" – Петрово, 7 000;
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- "Темп" – Шепетовка, 45 000;
- "Нефтяник" – Ахтырка, 49 000;
- "Борисфен" – Борисполь, 54 000;
- "Александрия" – Александрия, 76 000.
Впрочем, учитывая регламент и отсутствие инфраструктуры, велика вероятность того, что клуб в будущем проведет ребрендинг и переедет в город.
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