  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Впечатляюще и шокирующе

Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

Клуб из одноименного села, который еще в 2022 году выигрывал кубок и чемпионат Черниговской области, вышел в Премьер-лигу. Будущий дебютант УПЛ превзошел рекорд Ковалевки, также подготовившей сельскую команду для высшей лиги.

8 команд УПЛ из самых маленьких населенных пунктов

  • "Кудровка" – Кудровка, 838 жителей;
  • "Колос" – Ковалевка, 1 500;
  • "Минай" – Минай, 4 500;
  • "Ингулец" – Петрово, 7 000;

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

  • "Темп" – Шепетовка, 45 000;
  • "Нефтяник" – Ахтырка, 49 000;
  • "Борисфен" – Борисполь, 54 000;
  • "Александрия" – Александрия, 76 000.

Впрочем, учитывая регламент и отсутствие инфраструктуры, велика вероятность того, что клуб в будущем проведет ребрендинг и переедет в город.

По теме
yellow-arrow
"Все выглядят разочарованными. Это нужно пережить": вратарь Левого Берега – о вылете из УПЛ
yellow-arrow
В шестой раз в истории чемпионата Украины с высшего дивизиона вылетело минимум 3 команды
yellow-arrow
Ротань – лишь восьмой украинский тренер с серебром чемпионата. Только один специалист делал это не во главе Шахтера или Динамо
Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости