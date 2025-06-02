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"Все выглядят разочарованными. Это нужно пережить": вратарь Левого Берега – о вылете из УПЛ

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"Все выглядят разочарованными. Это нужно пережить": вратарь Левого Берега – о вылете из УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Кипер "Левого Берега" Максим Механив прокомментировал поражение во втором матче плей-офф за место в УПЛ против "Металлиста 1925".

"Большая мотивация была у всей команды. Мы настраивались как на заключительный бой сезона, но так случилось, что следующий проведем в Первой лиге. Будем двигаться дальше. Да, приходилось кое-где подключаться в игру и как полевой игрок, нам нечего было терять, надо было всей командой идти забивать. Нас устраивала только победа, каждый прилагал максимум усилий для этого. В течение игры не смогли забить, пропустили в конце – и это была точка”.

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"Против нас играл опытный соперник, который также имел свою мотивацию. Они не прошли в УПЛ напрямую из Первой лиги, пытались выиграть переходные матчи. Мы до последнего играли на нервах, как в течение весенней части сезона, так и в матчах с "Металлистом 1925", играли до последней секунды. Но это футбол, все бывает.

Относительно пропущенного мяча нужно пересмотреть тот момент. Две фланговые передачи были, гол забили головой. В раздевалке все выглядят разочарованными. Это нужно пережить, и потом идти дальше", – резюмировал Механив.

Максим сыграл во всех 34 играх чемпионата (показатель сейвов – 70,2%).

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Левый берег (Киев) Максим Механив
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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