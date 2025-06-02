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Шахтер в УПЛ 2024/25 сыграл рекордное количество матчей в XXI веке, в которых потерял очки

Премьер-лига
Обновлено

Итоговому месту не стоит удивляться

Шахтер в УПЛ 2024/25 сыграл рекордное количество матчей в XXI веке, в которых потерял очки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Горняки" в прошедшем чемпионате 8 раз делили очки и потерпели 4 поражения. Таким образом, "оранжево-черные" теряли баллы в 12 турах. Это максимальный показатель для клуба за последние 29 лет.

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В кампании 1995/96 донецкая команда установила свой рекорд и не смогла победить в 21 встрече. Близким к этой отметке выдалось первенство 1992/93 (19).

Также "Шахтер" часто оставался без викторий в Высшей лиге 1993/94 (14) и 1994/95 (16).

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.06.2025 в 07:20
Не захлинись на радостях.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
02.06.2025 в 07:20
Не захлинись на радостях.
Ответить
0
0

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