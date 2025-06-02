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Александрия стала лишь седьмой командой, достигшей отметки в 20 побед за один сезон

Премьер-лига
Обновлено

Солидный результат

Александрия стала лишь седьмой командой, достигшей отметки в 20 побед за один сезон

Фото: Олександрія

Новина українською

В 30 турах Премьер-лиги 2024/25 "Александрия" выиграла 20 матчей. До "горожан" только 6 клубов покоряли этот рубеж в рамках одного чемпионата.

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Чаще минимум в 20 поединках первенства побеждало "Динамо" (28 раз), донецкий "Шахтер" – второй по этому показателю (22). У одесского "Черноморца" 5 сезонов были с такими высокими результатами. Харьковский "Металлист" получил историческое серебро в кампании 2012/13, аналогичная ситуация у "Днепра-1" в УПЛ 2022/23.

Также 2 года назад луганская "Заря" впервые за период выступлений в элите выиграла 20 матчей.
Aleksandriya stala lish' sed'moy komandoy, dostigshey otmetki v 20 pobed za odin sez

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ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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