"Трудно что-то сказать, потому что вы же видите, что делается в нашем футболе": Первак - о возвращении в УПЛ в 2026 году

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" (0:1) в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ.

"У нас были моменты, но мы не смогли забить – вот и вся причина. Когда забиваешь, тогда совсем другой футбол уже проходит на поле. Нервозность, возможно, была, но мы их успокаивали. Они сами были слишком заведены, хотели доказать прежде всего самим себе, что мы еще достойны того, чтобы играть в УПЛ. Нервозность – она мешает. Много было ошибок технического характера в работе с мячом, где то спешили, где в каких-то эпизодах был какой-то сумбур – это и привело к такому результату”.

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"Игра в УПЛ – это совсем другое исполнительное мастерство команд-соперников и отдельных футболистов. Вы же видели некоторые игры, в которых не команды нас обыгрывали, а футболисты. Конечно, все на высшем уровне – стадионы, болельщики, работа медиа". [Есть ли мнение о турнире четырех в июле] Да нет, мы об этом не думаем. Сейчас мы немного остынем, и постепенно что-то оно выплывет. [Вернется ли команда за сезон] Не знаю. Трудно что-то сказать, потому что вы видите, что делается в нашем футболе. Никто не знает, что будет завтра. Дай Бог, чтобы все было хорошо, – сказал Первак.

Аисты" провели в Первой лиге всего один сезон.