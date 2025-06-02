  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Трудно что-то сказать, потому что вы же видите, что делается в нашем футболе": Первак - о возвращении в УПЛ в 2026 году

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Трудно что-то сказать, потому что вы же видите, что делается в нашем футболе": Первак - о возвращении в УПЛ в 2026 году

Премьер-лига

Как всегда по существу

"Трудно что-то сказать, потому что вы же видите, что делается в нашем футболе": Первак - о возвращении в УПЛ в 2026 году

fclb.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" (0:1) в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ.

"У нас были моменты, но мы не смогли забить – вот и вся причина. Когда забиваешь, тогда совсем другой футбол уже проходит на поле. Нервозность, возможно, была, но мы их успокаивали. Они сами были слишком заведены, хотели доказать прежде всего самим себе, что мы еще достойны того, чтобы играть в УПЛ.

Нервозность – она мешает. Много было ошибок технического характера в работе с мячом, где то спешили, где в каких-то эпизодах был какой-то сумбур – это и привело к такому результату”.

Читайте такжеОтбились. Первак охарактеризовал игру Левого Берега против Руха

"Игра в УПЛ – это совсем другое исполнительное мастерство команд-соперников и отдельных футболистов. Вы же видели некоторые игры, в которых не команды нас обыгрывали, а футболисты. Конечно, все на высшем уровне – стадионы, болельщики, работа медиа".

[Есть ли мнение о турнире четырех в июле] Да нет, мы об этом не думаем. Сейчас мы немного остынем, и постепенно что-то оно выплывет.

[Вернется ли команда за сезон] Не знаю. Трудно что-то сказать, потому что вы видите, что делается в нашем футболе. Никто не знает, что будет завтра. Дай Бог, чтобы все было хорошо, – сказал Первак.

Аисты" провели в Первой лиге всего один сезон.

По теме
yellow-arrow
Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
yellow-arrow
Сабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты
yellow-arrow
Болельщики ЛНЗ выбрали лучшего игрока мая
Виталий Первак Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости