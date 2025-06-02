  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо

Премьер-лига

Алексей Хахлев покинул луганский клуб

Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Зари" Алексей Хахлев покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба "черно-белых", стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

26-летний Хахлев выступал за луганчан с января 2023 года. За это время он провел 25 поединков, без результативных действий.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Хахлев - воспитанник киевского "Динамо". У него есть опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса". В Украине он также успел поиграть за "Карпаты" и "Минай".

По теме
yellow-arrow
Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
yellow-arrow
Сабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты
yellow-arrow
Болельщики ЛНЗ выбрали лучшего игрока мая
Заря (Луганск) Алексей Хахлев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости