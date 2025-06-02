Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо
Алексей Хахлев покинул луганский клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Алексей Хахлев покинул клуб.
Как сообщает пресс-служба "черно-белых", стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
26-летний Хахлев выступал за луганчан с января 2023 года. За это время он провел 25 поединков, без результативных действий.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Хахлев - воспитанник киевского "Динамо". У него есть опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса". В Украине он также успел поиграть за "Карпаты" и "Минай".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
- Без неизвестных. Определены все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЕ
- Семеро. Гендир Кривбасса назвал игроков, которые покинут команду
- Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000