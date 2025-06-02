Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо

Полузащитник "Зари" Алексей Хахлев покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба "черно-белых", стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

26-летний Хахлев выступал за луганчан с января 2023 года. За это время он провел 25 поединков, без результативных действий.

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Напомним, Хахлев - воспитанник киевского "Динамо". У него есть опыт выступления в Испании за дубль "Алавеса". В Украине он также успел поиграть за "Карпаты" и "Минай".