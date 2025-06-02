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Болельщики ЛНЗ выбрали лучшего игрока мая

Премьер-лига

Три футболиста претендовали на награду

Болельщики ЛНЗ выбрали лучшего игрока мая

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ огласил результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды по итогам мая.

Награда досталась полузащитнику Геннадию Пасичу, который набрал 41% голосов.

31-летний Пасич в минувшем месяце провел за "фиолетовых" три матча. В голосовании он опередил хавбека Артура Авагимяна (41%) и кипера Евгения Кучеренко.

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Напомним, ЛНЗ завершил сезон-2024/25 на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

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Евгений Пасич ЛНЗ (Черкассы) Евгений Кучеренко Артур Авагимян
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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